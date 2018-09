Fanelli: «Vado a Pontecorvo per dare una mano, orgogliosa di essere del Pd»

CAMPOBASSO. La consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli chiarisce i motivi della sua scelta di accettare l'incarico come assessore esterno nella giunta di Pontecorvo a guida Forza Italia, scelta che ha sollevato polemiche e critiche anche a livello nazionale.

«Ho accettato l’incarico da assessore esterno al Comune di Pontecorvo per dare una mano nella parte di competenza tecnica che ha sempre caratterizzato il mio profilo professionale sui progetti e sui finanziamenti europei. Vado a dare una mano ad un’amministrazione civica per offrire risposte e senza alcuna indennità. Vado con l'orgoglio di essere del Pd e con l’assenso del mio partito, perché a Pontecorvo, come in migliaia di amministrazioni locali di piccole-medie dimensioni, sono rappresentate più forze politiche, espressione di parti diverse.

Anche del Partito Democratico, già presente in Giunta con un altro assessore, e in consiglio, perché capita di dover mettere insieme competenze diverse per dare soluzioni concrete a questioni concrete, senza guardare alle singole appartenenze politiche, ma solo alla capacità di essere al servizio dei cittadini. Proprio per questo, il mio impegno sarà massimo. Perché, come sempre nella mia lunga storia di amministratore locale, voglio essere giudicata sui risultati raggiunti, quelli che si toccano con mano e sono davvero utili ai cittadini».