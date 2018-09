Toma cerca dirigenti

CAMPOBASSO. Il presidente Toma ha informato che ‘Molise Acque’ dev’essere dotata di una struttura manageriale adeguata, anche con la nomina del Direttore generale, per compiere le scelte strategiche più opportune ed impegnative. Si è detto disponibile a verificare se sia possibile accelerare le procedure, ricordando che ha già disposto una parziale implementazione del personale del Servizio per affrontare al meglio il carico di lavoro assegnato. Ma, sul tema dello ‘spoil system’, la Corte ha ribadito l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. delle disposizioni che prevedono meccanismi di decadenza automatica dalla propria carica, fondata su cause che prescindono dalle vicende del rapporto d’ufficio, completamente sganciata da qualsiasi valutazione dei risultati. Per comprendere meglio la portata di quanto appena detto, è forse opportuno precisare cosa si intenda per ‘spoil system’ e quale sia stata la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nei confronti di questo istituto nel corso degli anni. Il sistema (in inglese ‘sistema del bottino’) permette alla parte che vince le elezioni di collocare persone di fiducia nei posti-chiave dell’apparato burocratico, distribuendo uffici pubblici e quindi posizioni di potere. In base a questo principio le figure dirigenziali dell’ordinamento sono scelte da organi politici come i Ministri, il Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione o della Provincia e indaco.



Si tratta quindi di un meccanismo – mutuato incongruamente dal diritto statunitense - secondo cui gli alti dirigenti della P.a. cambiano con il cambiare del Governo. In questo modo le forze politiche affidano la guida della complessa macchina pubblica a dirigenti che ritengono che non soltanto possano, ma anche vogliano, far loro raggiungere gli obiettivi politici prefissati. Il sistema è quindi organizzato in modo tale che i tempi degli incarichi non eccedano la durata dell’organo politico che li ha nominati. La legge Frattini n.145/2002 ha potenziato questo sistema, prevedendo - all’art.6 - la possibilità di confermare (o revocare) le nomine degli organi di vertice conferite dal Governo precedente nei sei mesi che precedono la fine della legislatura. Per i dirigenti ministeriali di vertice, poi, è previsto che l’incarico finisca decorsi 90 gg. dalla fine del voto di fiducia delle due Camere.

La Corte Costituzionale è stata già chiamata a pronunciarsi; e, con la sentenza n.103/2007, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, c. 7, della legge n. 145/2002, nella parte in cui prevede che gli incarichi dirigenziali interni cessino automaticamente al di fuori delle ipotesi di un’accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti ed all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinata. In un secondo momento (sentenza n.161/2008) ha ribadito che il meccanismo automatico non supera il vaglio di legittimità degli artt. 97-98 Cost., ledendo il principio di buona amministrazione dal punto di vista della continuità dell’azione amministrativa. La cessazione automatica di un incarico dirigenziale può comportare un cattivo funzionamento dell’apparato amministrativo, perciò la revoca degli incarichi – anche apicali – deve avvenire solo nel caso in cui sia accertata una responsabilità e non per la semplice cessazione di un organo politico. Un’eccezione è costituita dagli incarichi affidati “intuitu personae” che rafforzano il rapporto tra l’organo politico e il vertice amministrativo.

Il caso specifico oggetto della sentenza della Corte costituzionale riguarda la possibilità di applicare il meccanismo di decadenza automatica dalla carica dirigenziale al momento del cambiamento della compagine politica alla figura del Direttore dell’ente strumentale regionale “Abruzzo Lavoro”. La valutazione oggi richiesta alla Corte riguarda specificamente l’applicabilità della decadenza disposta dall’art. 2 c. 1, della l.r. n. 27/2005 alla figura del Direttore di «Abruzzo-Lavoro», ente istituito e disciplinato dagli artt. da 5 a 9 della legge della Regione Abruzzo n. 76/1988 Per risolvere la questione ad essa sottoposta, la Corte ricorda che nel giudicare sulla legittimità della decadenza automatica delle figure apicali all’avvicendarsi degli organi politici, ha sempre dato rilievo a tre elementi: 1) al fatto che le relative nomine richiedano il rispetto di specifici requisiti di professionalità; 2) alla circostanza che le loro funzioni abbiano in prevalenza carattere tecnico-gestionale; 3) alla necessità che i loro rapporti istituzionali con gli organi politici della Regione non siano diretti, bensì mediati da una serie di livelli intermedi.

Claudio de Luca