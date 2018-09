TERMOLI. Il dado è tratto. Michele Marone, già leader e fondatore dell'Azione civica Molise, candidato del centrodestra a sindaco nel 2014 e referente in Molise come coordinatore di Energie per l'Italia, fa un grande salto e vista l'attuale posizione dominante nel Paese del movimento Salviniano, decide di entrare nella Lega.

Lo ha ufficializzato stamani all'hotel Meridiano, nel corso di una conferenza stampa convocata dal coordinatore regionale Luigi Mazzuto e alla quale ha preso parte anche il coordinatore cittadino Antonio Selvaggio.

Da rimarcare, comunque, l'assenza della componente leghista vicina alla capogruppo Aida Romagnuolo, oltre a lei stessa.