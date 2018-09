Utilizzo dei fondi europei, il programma della visita del ministro Lezzi

CAMPOBASSO. Definiti i dettagli della missione in Molise del ministro per il Sud, senatrice Barbara Lezzi, in agenda lunedì 17 settembre. L’esponente del Governo Conte arriverà alle 10.30 a Palazzo Vitale, sede della Presidenza della Regione Molise, dove è in programma una riunione di approfondimento sul tema dell’utilizzo dei fondi europei.

Insieme al ministro e al presidente della Regione Molise, Donato Toma, prenderanno parte all’incontro gli assessori della Giunta regionale, i direttori regionali di Dipartimento, oltre ad una delegazione tecnica dell’Agenzia per la coesione territoriale e del Dipartimento per le politiche di coesione.

Al termine del Tavolo tecnico, alle ore 12.30, presso la Sala del Parlamentino, è previsto un punto stampa del ministro Lezzi e del presidente Toma.

Nel pomeriggio, Lezzi eToma si recheranno in visita alle zone del territorio molisano interessate dal sisma dello scorso agosto. Alle ore 15, saranno a Guglionesi e alle ore 16, a Palata, da dove, alle ore 17, il ministro ripartirà per fare rientro a Roma.