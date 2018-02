TERMOLI. I disturbi da tic sono movimenti o suoni improvvisi, involontari e ripetitivi fuori contesto, che a volte causano imbarazzo. Sono comportamenti molto comuni nell’età infantile, ma non è raro vederli anche negli adulti. Di solito sono caratterizzati da un arco temporale breve e tendono a sparire da soli, ma non sempre è così: possono diventare un problema anche grave.

La manifestazione del tic può avvenire in modo semplice, con la contrazione di un muscolo o la produzione di un suono, oppure può essere complessa: più muscoli e più suoni. Alcuni soggetti, inoltre, presentano anche più tic insieme.

Le persone che sono affette da questo disturbo trovano grande difficoltà nel controllarlo, anche se netti miglioramenti, a detta degli psicologi, si vedono con le tecniche di rilassamento, lo sport e l’attività fisica, oppure in situazioni piacevoli. Al contrario, nei periodi o nei momenti di stress o di ansia, la manifestazione del disturbo diventa più frequente. Per maggiori informazioni in merito ai tic e ad altri disturbi puoi contattare psicologi specializzati su GuidaPsicologi.it e richiedere un colloquio.

Vediamo le cause del disturbo da tic. Secondo gli studiosi, le cause sono da ricondurre a fattori emozionali, ma la ricerca guarda anche a cause di natura biologica, chimica e ambientale, anche se oggi non è possibile affermare con certezza nessuna di questa ipotesi. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di squilibri a livello di neurotrasmettitori, i messaggeri del sistema nervoso.

Diamo un’occhiata anche ai tic nervosi più comuni: non a caso, una delle migliori terapie, secondo gli psicologi, è aumentare la consapevolezza del soggetto. Ricordiamo che si dividono in categoria diverse a seconda del tipo di manifestazione: possono presentarsi singoli oppure in combinazione simultanea, alternata o consecutiva.

Tic motori semplici : smorfie del viso con occhi naso o bocca, ammiccamenti, colpi di tosse, alzata di spalle, torsioni del busto o del collo.

: smorfie del viso con occhi naso o bocca, ammiccamenti, colpi di tosse, alzata di spalle, torsioni del busto o del collo. Tic motori complessi : movimenti mimici, risistemarsi i vestiti addosso, saltare, toccare o annusare un oggetto, pestare i piedi.

: movimenti mimici, risistemarsi i vestiti addosso, saltare, toccare o annusare un oggetto, pestare i piedi. Tic vocali semplici : tirare su con il naso, grugnire, raschiarsi la gola, sbuffare, abbaiare, emettere suoni unici senza significato.

: tirare su con il naso, grugnire, raschiarsi la gola, sbuffare, abbaiare, emettere suoni unici senza significato. Tic vocali complessi: ripetizione di parole o frasi che non c’entrano con il contesto, coprolalia, palilalia, ecocinesi ed ecolalia.

In presenza del disturbo da tic, il consiglio è quello di rivolgersi a uno psicologo, anche se la manifestazione avviene nell’età dell’infanzia. Dietro questi gesti spesso è presente un disagio, probabilmente emozionale, la maggior parte delle volte di lieve entità e facilmente curabile.