Il successo del fenomeno Movimento 5 Stelle ha nome e cognome

LARINO. Il 4 marzo si avvicina sempre di più e, finalmente, si esaurirà la più strana campagna elettorale italiana, densa di promesse ma ben poco attenta ai reali problemi del Paese (economia, sicurezza, scuola, famiglia, Giustizia, trasporti, assistenza e sanità). Le previsioni dicono che una parte dei votanti potrebbe scegliere l'M5s grazie soprattutto ai suffragi di tanti giovani disillusi da un mondo accusato di avere tradito le loro aspettative. Nel 2013, quasi un terzo degli Italiani votò per i pentastellati, non tanto per ciò che proponevano quanto piuttosto per condannare e per demonizzare la vecchia classe politica. Il "Vaffa" grillesco, scandito – da Bologna in su ed in giù - in tutte le piazze, pareva dare voce alla rabbia nutrita nei confronti degli altri partiti. Vennero così a concretarsi due distinte connotazione dell'elettorato: una avrebbe votato per i ‘cinquestelle’, l'altra si sarebbe astenuta dall'urna (il 25% nel 2013, il 45% poi a cui chissà quante altre aliquote potranno aggiungersi).

Nel dicembre del 2017 il Rapporto"Censis" ha riferìto che l'84% degli italiani non ha fiducia nei partiti, il 78 nel Governo, il 76 nel Parlamento. "Cosa nostra jè", anzi "vostra" (dicono i ‘grillini’), con Camere frequentate da onorevoli qualificabili imputati, condannati, prescritti, comunque rimessi in quelle liste dalle Segreterie che determinano gli eletti. Risultato: le intenzioni di votare per le Stelle non sono cambiate; ed un certo elettorato intende rimanere fedele nei confronti di chi si autodefinisce ‘diverso’. Ma cosa accade, invece, se ci si mostra non solo simile agi altri quando talvolta persino peggiori? Perché, dunque, questa consistente fetta di giovani rimane tetragona nelle proprie idee, peraltro rappresentate da un leader venuto alla ribalta da un giorno all’altro e da liste zeppe di illustri sconosciuti che hanno un programma aleatorio? Le recenti vicende dell’M5s dicono che una cospicua fetta di parlamentari ha disatteso la promessa di restituire una parte degli emolumenti indennitari che avrebbero dovuto essere utilizzati a difesa delle piccole e medie industrie.

Naturalmente chi se n’è astenuto non ha infranto alcun precetto di legge, ma solo un accordo tra privati; Molti avrebbero addirittura fatto finta di versare i soldi per ostentare generosità, ma non avrebbero lasciato in banca manco un euro. Nella sostanza non hanno rubato alcunché perché quei soldi appartenevano a loro e, per conseguenza, potevano farne ciò che volevano. Ma, politicamente, hanno dimostrato di essere dei rappresentanti del popolo che tradiscono la parola data, soprattutto perché scarsamente vigilati da chi avrebbe dovuto – per Statuto – osservarne azioni ed “omissioni”. Il certo è che, diventando tali, non meritano più alcuna fiducia da parte di chi aveva creduto in loro. Ma, a parte questo, sono ben altre le cose che sconcertano la coscienza democratica di tanti.

La vita del Movimento rimane controllata da una piattaforma telematica gestita dal figlio di Casaleggio che, dopo la morte del padre, ne ha ereditato la gestione, acquistandone il controllo. Ne è il ‘dominus’ incontrastato, anche perché assomma le cariche di Presidente, di Amministratore unico e di Tesoriere. Per il tràmite della succitata Piattaforma si tengono le ‘parlamentarie’, le ‘regionarie’ e le ‘comunarie’ dove una serie di autocandidati vengono votati soltanto da una minima aliquota dei 150mila associati. In questo modo Luigi Di Maio è diventato premier con 490 clic. Naturalmente generalizzare troppo storpierebbe. Sotto le stelle esistono anche persone oneste e preparate; ma il clima generale ha creato al suo interno (e tra i ‘fans che seguono dall’esterno) un ‘animus’ risentito ed un tifo irragionevole (da stadio) per cui occorrerebbe domandarsi: è giusto che chi non voglia credere nella possibilità che un partito o una certa coalizione sappia ripristinare una società giusta debba poi votare chiudendo gli occhi?

Claudio de Luca