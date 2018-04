C’erano una volta una buca e una transenna

TERMOLI. "Ciao buca - dice la transenna - ho visto che sei nuova da queste parti!"

"Sì, sono nuova - risponde la buca - ho sentito che ce ne sono molte in giro all'aria aperta così anch'io mi sono decisa a venir fuori alla luce del sole. Sai una cosa però? Mi dicono tutti male e quasi quasi era meglio che me ne stavo lì, ma proprio non ce l'ho fatta a rimanermene sotto terra! E tu invece? Vedo che sei un bel po' stanca, cara transenna, come mai?"

"Beh, io sono tanti anni ormai che vado in giro e ogni volta è la stessa storia, qualcuno mi dice male, qualcuno mi tira un calcio, altri mi sbattono contro con l'auto, a volte ci si mette anche il vento a mandarmi giù, non hanno un po' di pietà di me e dei miei anni!"

"E ora che si fa?", chiede la buca alla transenna. "Quanto tempo staremo insieme?"

La transenna risponde un po' meravigliata: "Dalla mia esperienza, visto che sono tanti anni ormai che giro per Termoli, passeremo molto tempo insieme, tu diventerai grande, ti riempirai di cartacce e io sempre più vecchia e piena di ruggine. Non c'è proprio verso che mi portino altrove a fare conoscenza con un'altra buca, ci vuole un po'... A volte mi è capitato di tornare dopo molto tempo a trovare la stessa buca e così le ho raccontato cosa era successo in città: sai io so tutto, giro molto e molti mi conoscono. Ricordo che una sola volta mi è capitato di restare pochissimo tempo in un posto, nessuno se l'aspettava e per questo si meravigliarono a tal punto che quasi mi rimpiangevano..."



La transenna, con tono materno, dice ancora alla buca: "Tu ora sei piccolina, ma crescerai e arriverà il giorno in cui sarai molto grande, talmente grande che non potranno fare a meno di coprirti e allora io finirò il mio tempo con te e mi dovrò occupare della nuova arrivata, così è la vita!"



La buca, quasi singhiozzando, risponde: "Beh, allora ciao, io vado a dormire. Ci vediamo domani, vero?"

"Non preoccuparti - conclude la transenna- ci vedremo domani e poi ancora per molti giorni, perché quelli che ci possono separare, ci vogliono bene e non ci pensano proprio a dividerci!"