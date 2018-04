Open Gates, dopo le assoluzioni: non ci sono titoli su Corriere e Repubblica!

TERMOLI. Open Gates, dopo l’assoluzione di Francesco Di Falco e Antonio Del Torto, l’avvocato Antonio De Michele parla del diritto di ristoro.

«Davanti alla Corte di Appello di Campobasso, si è chiusa la saga processuale che gli inquirenti denominarono “Open Gates”, cancelli aperti, quasi a significare che di fronte al malaffare, gli arrestati erano stati pochi. In effetti all’alba del 6 dicembre 2010, vennero eseguite dai Carabinieri 10 ordinanze di custodia cautelare, che portarono in carcere 4 persone, lasciando agli arresti domiciliari gli altri 6. Del fatto si interessarono televisioni e giornali nazionali.

Ricordo ancora il titolo de’ La Repubblica’: “Dieci arresti in Molise, indagato il presidente della Regione”, con il quale faceva il paio quello del Corriere della Sera: “inchiesta sullo smaltimento di rifiuti nel depuratore dell’ente consortile: dieci arresti.” Gli articoli riportavano ovviamente i nomi degli arrestati, esposti al pubblico ludibrio. Il diritto di cronaca è sacrosanto e nessuno intende discuterlo. Il maxi processo che ebbe a dividersi in più tronconi, uno dei quali ebbe ad interessare anche la procura antimafia, come tutti i maxi processi imbastiti dalla Procura di Larino, nel periodo 2004-2010, anni in cui si erano aperte nel basso Molise, pagine di autentica barbarie giustizialista, non ha prodotto una condanna che fosse una, ma solo ed esclusivamente assoluzioni.

L’ultima tranche, quella che vedeva alla sbarra l’ingegner Del Torto e l’avvocato Di Falco, accusati di aver indotto un consigliere comunale a votare contro la Giunta del partito di cui era organico, si è concluso davanti alla Corte di Appello di Campobasso con l’ennesima assoluzione. I Giudici della Corte, hanno pronunciato la sentenza di assoluzione, per entrambi gli imputati, con la formula “il fatto non sussiste”. Sono sicuro che l’esito di questa vicenda che aveva interessato le Tv nazionali e i maggiori quotidiani, non occuperà nemmeno un rigo della 18^ pagina, né de ‘La Repubblica’, né del Corriere della Sera. Un arresto fa notizia, un’assoluzione invece non merita nemmeno un rigo di cronaca. Un arresto cambia la vita di una persona, come è successo in questa vicenda. Cambia la vita di una famiglia, cambia la vita dei figli. Eppure dobbiamo assistere ancora alle performance di soggetti come Davigo che auspicano la modifica della Costituzione inneggiando alla presunzione di colpevolezza, per dare un segnale di… discontinuità».