Il provvedimento di divieto della Carrese emesso dalla Prefettura

CAMPOBASSO. Ma cosa ha scritto la prefettura di Campobasso nel provvedimento di divieto della Carrese di lunedì prossimo a San Martino in Pensilis?

Ecco qui l’atto firmato dal vice prefetto vicario Pigliacelli in versione integrale.

Iltesto dell’ordinanza

Premesso che nel Comune di San Martino in Pensilis il 30 aprile di ogni anno, in occasione della festività del Santo Patrono, si tiene la tradizionale "Carrese", nel corso della quale competono carri trainati da buoi affiancati da equini condotti da cavalieri; ritenuto che per tale manifestazione, il cui svolgimento è previsto in ambiente aperto al pubblico con notevolissima affluenza di spettatori, si rende ineludibile la integrale applicazione delle direttive del Ministero dell'Interno adottate a seguito dei noti "fatti di Torino" del giugno 2017, con specifico riguardo alla scrupolosa attuazione delle misure di "safety", di competenza del Sindaco, imprescindibili al fine di poter garantire anche quelle connesse alla "security", rimesse alla valutazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; visto il verbale della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 26 marzo 2018 nel corso della quale il Viceprefetto Vicario ha richiamato il contenuto della nota 21929 del 14 marzo 2018, indirizzata ai Sindaci interessati alle "Carresi", con cui, tra l'altro, è stata richiesta la massima accuratezza e tempestività nella organizzazione degli eventi e nella predisposizione di tutte le misure a salvaguardia dell'incolumità pubblica, con l'indispensabile supporto della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al fine di non pregiudicare la connessa attuazione dei dispositivi di sicurezza; rilevato che, a tal riguardo, la citata Commissione comunale di vigilanza, come evidenziato anche nelle direttive innanzi richiamate, svolge un ruolo fondamentale ai fini della individuazione delle misure di "safety" da applicare all'evento e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, in considerazione del fatto che l'autorizzazione del Sindaco allo svolgimento della manifestazione non può essere rilasciata se non "previo parere" espresso della predetta Commissione; visto il verbale n.2/18 della riunione della Commissione tecnica comunale di vigilanza tenutasi, con la partecipazione del Sindaco, del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, di un esperto, delle amministrazioni competenti per lo specifico evento (Servizio Igiene e Sanity pubblica, Servizio Sanity animale, delegato del Ministero delle politiche Agricole), del Vice Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e di un dipendente della polizia municipale di San Martino in Pensilis, in data 11 aprile 2018; rilevato che la Commissione medesima ha dettato una serie di prescrizioni, subordinando "il parere finale di competenza" all' ottemperanza delle stesse; vista, altresì, la prefettizia n.31939 del 16 aprile 2018, indirizzata al Sindaco di San Martino in Pensilis, con cui, nel constatare che a quella data non era pervenuta ancora alcuna notizia circa il definitivo pronunciamento della Commissione, 6 stato evidenziato che, in assenza del parere del suddetto Organo tecnico, parametro di base su cui fondarsi per valutare l'adeguatezza delle misure di safety rimesse all'Autorità comunale, non sarebbe stato possibile, in ottemperanza a quanto statuito nelle citate direttive ministeriali, pianificare ed organizzare i correlati servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero relativi alla security; rilevato che, alla data del 26 aprile 2018, a distanza di soli quattro giorni da quella prevista per la manifestazione, non risulta che la più volte citata Commissione comunale di vigilanza sia stata nuovamente convocata dal Sindaco per esprimere il parere di competenza; considerato che nel corso della Riunione di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data odierna con la partecipazione del Comandante e del Vice Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, 6 stato espresso l'unanime avviso secondo cui, allo stato, difettando il parere dell'organo tecnico di vigilanza, mancano, per l'effetto, i presupposti per l'adeguata adozione delle misure di safety, e, pertanto, in linea con le direttive ministeriali pia volte richiamate, non risulta possibile pianificare i dispositivi attinenti la security; ritenuto, in conseguenza, che lo svolgimento della manifestazione presenti profili di elevato rischio sia per la incolumità delle persone e degli animali, sia con riferimento alle garanzie di security; considerata altresì, la ulteriore valutazione espressa in sede di Riunione di coordinamento secondo cui la carenza nella predisposizione di tutti i dispositivi afferenti la safety incide in misura determinante anche sulla possibilità di adottare adeguati presidi volti a scongiurare, in funzione preventiva, minacce di attentati terroristici o di atti emulativi, nonché di situazioni che possano comunque ingenerare, come avvenuto a Torino, un incontrollato e diffuso stato di panico, tale da ridurre le capacità della folla di reagire in modo ordinato e razionale pure ad accadimenti del tutto fortuiti; rilevato, inoltre, che analoga manifestazione tenutasi il 22 aprile scorso in un comune della provincia di Foggia ha fatto registrare un gravissimo incidente con esito mortale a seguito della perdita di controllo di un equino, che, in assenza di barriere protettive, ha travolto uno spettatore e per la quale si e appreso che sono in corso i dovuti accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria; ritenuto, per tutto quanto sopra evidenziato, che, a fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza e sussistendo, nella fattispecie, ragioni di urgenza e grave necessità pubblica, si renda indispensabile adottare una ordinanza prefettizia volta a vietare la manifestazione in parola.