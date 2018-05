Quanto è “di pubblico interesse” il progetto Mobilità Sostenibile

TERMOLI. Al progetto Mobilità Sostenibile – consistente nella realizzazione di un tunnel stradale dal porto di Termoli al litorale nord e di un fabbricato polifunzionale all’inizio del litorale nord – l’amministrazione Sbrocca ha attribuito la qualità di “opera di pubblico interesse” (delibera della Giunta Comunale n. 261, del 5 novembre 2015).

Non si tratta di un riconoscimento meramente formale, ma sostanziale, in quanto ne derivano effetti giuridici semplificativi ed abbreviativi dell’iter di approvazione amministrativa del progetto.

In specifico, l’area dove si vuole ubicare il fabbricato polifunzionale è destinata dal vigente piano regolatore generale (PRG) a verde pubblico attrezzato; pertanto, per edificare il fabbricato polifunzionale è necessario variare il PRG.

Prima di tutto, vediamo i passaggi amministrativi comuni alla procedura ordinaria ed a quella semplificata: (a) adozione (diversa dall’approvazione, perché non ha forza esecutiva) della variante da parte del Consiglio Comunale; (b) pubblicazione della variante per 30 giorni; (c) ulteriori 30 giorni per ricevere le osservazioni da parte di cittadini e di portatori di interesse; (d) deliberazione motivata del Consiglio Comunale (entro i successivi 180 giorni) sulle osservazioni e adozione definitiva della variante (se alcune osservazioni vengono accolte, si ricomincia dal punto “a”).

Nel nostro caso specifico, la variante al PRG è stata adottata il 19 aprile (DCC 13/2018) e pubblicata sull’albo pretorio il 24 aprile; pertanto, i 60 giorni per presentare le osservazioni terminano il 23 giugno e, se l’Amministrazione Comunale è solerte, l’adozione definitiva può essere votata dal Consiglio Comunale nella prima metà di luglio.

Vediamo ora i passaggi in cui le due procedure si differenziano.

Con la procedura ordinaria, una volta conseguita l’adozione definitiva della variante, la relativa delibera del Consiglio Comunale è trasmessa al Consiglio Regionale, che, entro 180 giorni da quando la riceve, valuta se sono rispettate le norme giuridiche regionali e nazionali e, conseguentemente, la approva o la modifica o la respingere.

Il testo approvato o modificato dal Consiglio Regionale torna in Consiglio Comunale, per l’approvazione finale, che lo rende esecutivo.

Nel nostro caso, questa fase può concludersi in un tempo che va da un minimo (improbabile) di fine luglio 2018, ad un massimo di fine gennaio 2019.

Per le opere di pubblico interesse, invece, la variante al PRG adottata in prima battuta dal Consiglio Comunale viene subito trasmessa al Consiglio Regionale, che – da quando la riceve – ha 90 giorni di tempo per esprimere il proprio eventuale dissenso, altrimenti la variante è approvata in silenzio assenso ed il Consiglio Comunale può procedere alla sua approvazione definitiva.

Il vantaggio per l’Amministrazione Comunale è duplice: la procedura si velocizza, in quanto il Consiglio Regionale è chiamato ad esprimersi in contemporanea con la raccolta e valutazione delle osservazioni e non dopo; l’eventuale passività del Consiglio Regionale entro 90 giorni produce l’approvazione automatica.

In pratica, la “nostra” variante, in mancanza di dissenso del Consiglio Regionale, verrebbe approvata definitivamente a fine luglio 2018.

Ecco perché è importante chiarire quando un’opera può essere considerata di pubblico interesse (alias pubblica utilità) e se il progetto Mobilità Sostenibile può rientrare in quest’ambito.

Per le “opere pubbliche”, cioè quelle realizzate da un soggetto pubblico, vige la presunzione legale di pubblica utilità; ma possono essere tali anche le opere realizzate da un privato, se soddisfano esigenze di carattere collettivo.

L’opera privata è qualificata di pubblico interesse non tanto in funzione delle sue caratteristiche e funzioni, ma in rapporto al contesto sociale, economico e culturale in cui l’opera si inserisce.

Facciamo l’esempio di un albergo.

L’opera di per sé non consente di dire se può essere o meno di pubblico interesse, per decidere dobbiamo considerare il contesto in cui essa si dovrebbe inserire.

Poniamo che il contesto sia un Comune con potenzialità turistiche non valorizzate per la mancanza di strutture ricettive, in questo caso l’albergo è qualificabile come di pubblico interesse.

Lo stesso identico albergo non sarebbe più di pubblico interesse se realizzato in un Comune che dispone già di una dotazione ricettiva, che verrebbe modificata solo marginalmente dal nuovo impianto.

Sia chiaro che qui stiamo parlando della qualificazione legale di pubblico interesse o di pubblica utilità, non della validità, utilità e qualità reale di un’opera.

E veniamo al progetto Mobilità Sostenibile.

A mio avviso, il tunnel – se realizzato – arrecherà gravi danni al patrimonio storico e peggiorerà la circolazione stradale; tuttavia, da un punto di vista legale, esso è di pubblica utilità, in quanto incrementerebbe la dotazione stradale pubblica.

La situazione è molto diversa per quanto riguarda il fabbricato polifunzionale.

Esso sviluppa un volume di 115.490 metri cubi, su una impronta a terra di 8.940 metri quadri, con un rapporto di 12,9 metri cubi ogni metro quadro.

La cubatura totale è così divisa, a seconda delle destinazioni d’uso: tunnel (costruito nel fabbricato per circa un terzo della sua lunghezza) 5,2%; parcheggio pubblico a rotazione (inclusi locali tecnici) 47,3%; parcheggio privato (inclusi locali tecnici) 22,0%; teatro (inclusi locali tecnici e annessi) 11,7%; attività commerciali (inclusi magazzini) 10,0%; attività ricettive 3,8%.

La sezione del tunnel che attraversa il fabbricato ed il parcheggio pubblico a rotazione, che insieme impegnano il 52,5% del volume del fabbricato, sono legalmente qualificabili come di pubblica utilità; non così il restante 47,5% del volume.

Per quanto riguarda il parcheggio privato, le attività commerciali e quelle ricettive – che insieme rappresentano il 35,8% della cubatura del fabbricato – non possono definirsi di pubblica utilità, in quanto non soddisfano esigenze collettive.

Qualche dubbio può sorgere per il teatro, che - come argomenta l’Amministrazione Comunale - a Termoli manca.

Credo che tale argomento non possa essere condiviso, in quanto fino a qualche anno fa a Termoli esisteva il cinema-teatro Lumière, chiuso per carenza di spettatori; pertanto, non si può sostenere che il nuovo teatro valga a soddisfare una esigenza collettiva particolarmente sentita.

La delibera della Giunta Comunale 261/2015, con cui tutta l’opera è dichiarata di pubblica utilità, è dunque viziata nella sostanza, dato che – comunque si voglia considerare il teatro – non è di pubblica utilità una parte rilevante del fabbricato polifunzionale.

A cascata, è illegittima anche la procedura accelerata che la giunta Sbrocca vuole imporre ai fini dell’approvazione della variante al PRG.

Pino D’Erminio