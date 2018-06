Termoli e la festa che vorrei

TERMOLI. L'anniversario della fondazione della Repubblica, coincide con i settant'anni della Costituzione e verrà festeggiata con una sfilata ai Fori imperiali più "civile" che "militare".

L'evento deve evidenziare un'Italia maggiorente fondata sull'impegno per le opere di pace, anzichè sulle armi. Finalmente meno carri armati e più cittadini con le insegne del loro impegno: sindaci con la fascia tricolore, vigili del fuoco, crocerossine, i paraolimpici con le carrozzine e le protesi, la protezione civile.

E poi i carabinieri e polizia che ci ricordano i loro caduti di ieri e di oggi, in difesa della Costituzione e degli italiani. Anche le sobrie rappresentanze militari devono accentuare la loro dimensione di servizio alla collettività, lasciando in ombra gli aspetti battaglieri e aggressivi. Deve essere una festa di persone e non di cingolati evidenziando con l'apertura del palazzo del Quirinale, voluta dal presidente Sergio Mattarella, a tutti i cittadini. " E' la vostra casa" ripete il capo dello Stato. Dunque, la caratteristica di questo "due giugno" deve essere la festa, festa di tutti. I veivoli delle Frecce Tricolori, con le loro code colorate devono apparire più come allegri fuochi artificiali piuttosto che espressione di minaccia dal cielo.



Vedo il Presidente, nella sua esortazione a un maggiore impegno per consentire a tante risorse umane, specialmente giovani, di esprimersi e realizzarsi in pieno, fa un chiaro riferimento all'articolo 3, che impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che...impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Insomma vorremmo assistere a un due giugno come una serena festa di una famiglia allargata, dove la semplicità non può nuocere, anzi può valorizzare, la solennità. Una festa attorno a una arzilla Vecchietta di oltre settant'anni ancora pregna di futuro, con tante potenzialità in serbo per i figlioli e i nipotini. Questi ultimi chiassosamente festanti e orgogliosi del loro striscione-capolavoro verde, bianco e rosso.