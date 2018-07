Parte male l’ampliamento del cimitero di Termoli

TERMOLI. Il Consiglio Comunale, convocato per lunedì 9 luglio alle ore 9, tratterà tra gli altri il tema dell’ampliamento del cimitero di Termoli, che – nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale - dovrebbe coprire le esigenze di sepolture per i prossimi 20 anni.

L’opera verrebbe realizzata in finanza di progetto da una ATI (associazione temporanea di imprese) composta dalla mandataria (capofila) COSVIM s.c.r.l., che è una società edile, e da EMEL Italia s.r.l., che si occupa di consulenza aziendale.

L’intervento riguarda il completamento del cimitero attuale (4.650 mq) ed il suo ampliamento vero e proprio (8.660 mq, secondo lo Studio di perfettibilità, e 9.850 mq, secondo la Relazione generale) sul lato ad ovest-nord-ovest, scendendo lungo il versante destro del vallone Foce dell’Angelo ed occupando circa metà dell’area dove ora è ubicata un’azienda agricola.

Il progetto prevede la realizzazione in totale di 4.212 loculi funerari e 1.050 nicchie per ossari ed urne cinerarie; i loculi sono così suddivisi: 3.860 in colombari a quattro file, 168 in 42 edicole a 4 loculi, 184 in 23 cappelle “gentilizie” ad 8 loculi.

Il costo complessivo a caricato del promotore privato è preventivato in14.498.680 euro, di cui 11.824.635 euro di importo lavori (inclusi oneri per la sicurezza), 1.305.117 euro di altri costi e 1.368.928 euro di IVA.

Ulteriori 2.369.575 euro, questa volta pubblici (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e dunque fuori dal projectfinancing, sono indicati nel Piano dei LLPP 2018-2020 del Comune di Termoli per un “intervento di consolidamento dei tratti di versante relativi al cimitero di Termoli”.

Il promotore privato venderà le nuove strutture funerarie ed avrà anche in concessione i servizi cimiteriali per la durata di 20 anni, anche se nella bozza di convenzione, all’art. 5, si dice che “La concessione comunque verrà considerata terminata qualunque sia il periodo al completamento delle vendite dei manufatti cimiteriali.”, il che vuol dire che per il promotore il business è prettamente edilizio.

L’opera ora descritta, se non verrà modificata, parte male su tre punti: la scelta di adottare la finanza di progetto; la previsione delle “cappellette a schiera”; la clamorosa sottostima delle esigenze di sepolture nei prossimi 20 anni.

La finanza di progetto è la modalità di finanziamento “più amata” dalla Giunta Sbrocca, che l’ha già adottata nel progetto del tunnel più fabbricato polifunzionale sul litorale nord ed in quello del supermercato più sala polifunzionale e sedi di associazioni in via Elba, e che intende adottarla per la “rete dei parchi”.

Il vantaggio della finanza di progetto consiste nel fatto che le opere sono realizzate, in tutto o in parte, con capitali privati; il rovescio della medaglia è che tali opere devono essere profittevoli per l’investitore privato.

Detta altrimenti, con la finanza di progetto l’opera pubblica deve soggiacere alle “leggi” del profitto; il che può anche essere accettabile per la fornitura di servizi settoriali, non certo per i servizi sociali di base (sanità, scuola, trasporti) e per quelli essenziali di carattere generale, come appunto i servizi cimiteriali.

La questione è assolutamente pratica e si concretizza nell’aumento degli oneri economici per i cittadini: un loculo in colombario per 33 anni, che adesso costa (IVA inclusa) 2.200 euro ne verrebbe a costare 3.850; una cappella per 99 anni con 8 loculi e 10 nicchie cinerarie costerebbe 61.600 euro (IVA inclusa).

Si aggiunga che, se l’ampliamento del cimitero venisse realizzato con fondi comunali, l’impegno finanziario per il Comune non sarebbe di 15 milioni di euro, come nel projectfinancing, in quanto: (a) le cappelle verrebbero costruite a spese dei singoli cittadini richiedenti, che anzi verserebbero al Comune dei soldi per ottenere il terreno in diritto di superficie per 99 anni; (b) i costi per la realizzazione dei loculi in colombari ed in edicole verrebbero recuperati in brevissimo tempo, data la forte domanda arretrata di sepolture.

Veniamo ora a quelle che ho definito le “cappellette a schiera”.

Come il lettore avrà ormai capito, l’ampliamento del cimitero in projectfinancing segue la logica ed i metodi di una qualsiasi lottizzazione; pertanto, le cappelle saranno standardizzate.

Ammetto che alcune cappelle esistenti nel cimitero di Termoli siano esteticamente raccapriccianti, ma certi eccessi potrebbero essere evitati o almeno mitigati emanando un apposito disciplinare, che salvaguardi la libertà progettuale, entro adeguati criteri formali.

Con o senza disciplinare estetico, ritengo che sarebbe comunque peggio riprodurre nel cimitero le stesse strutture formali, monotone e senz’anima, delle villette a schiera.

Ultimo punto, ma non per importanza, riguarda il fatto che nella Relazione tecnico-sanitaria è indicata una stima dei decessi a Termoli nei prossimi 20 anni, e di conseguenza un bisogno di nuove sepolture, pari a 4.287 unità, mentre una stima sviluppata secondo corretti metodi statistico-demografici porta tale numero a 6.847 unità, ben il 60% in più.

Il progetto stima la mortalità attesa nel ventennio 2017-2036 utilizzato i dati relativi al numero dei residenti e dei decessi a Termoli nel quindicennio 2002-2016.

Qui si pone un primo problema di affidabilità della stima, in quanto da una base dati di 15 anni si cerca di ricavare una estrapolazione addirittura sui 20 anni successivi.

Ma il “peggio” deve ancora venire.

I progettisti hanno ipotizzato che il numero medio dei residenti a Termoli nel periodo 2017-2036 sarà pari alla media dei residenti nel periodo 2002-2016, incrementata della variazione media annua dei residenti nel medesimo periodo; il numero così ottenuto, pari a 32.474 residenti, è stato moltiplicato per il tasso di mortalità medio nel periodo dei residenti a Termoli, indicato pari al 6,6 per mille, ed il risultato è stato infine moltiplicato per 20 (gli anni della estrapolazione).

Senza entrare troppo in dettagli tecnici, con l’ausilio di una utility di Excel si ottiene una stima dei residenti nel ventennio 2017-2036 pari a 34.143 unità, maggiore di quella ipotizzata dai progettisti soltanto del 5%.

L’errore di stima dei progettisti è dunque quasi tutto dovuto al fattore tasso di mortalità, non tanto perché, per un banale errore di calcolo, il suo valore medio 2002-2016 è stato indicato nel 6,6 per mille, mentre è il 7,6 per mille, ma specialmente perché tale indice – nel caso di Termoli – è estremamente dinamico e con un trend in marcata crescita.

L’Italia negli ultimi 10 anni ha mantenuto un numero di residenti intorno ai 60 milioni, un tasso di mortalità annuo del 10 per mille, un numero di decessi annui oscillante intorno a 600.000; in queste condizioni di sostanziale stabilità possiamo stimare che, nell’arco dei prossimi 20 anni, a meno di mutamenti di scenario geo-politico, in Italia si verificheranno in totale 12 milioni di decessi.

La situazione di Termoli è invece completamente diversa.

Se guardiamo i tassi annui di mortalità a Termoli dal 2002 al 2016, notiamo che essi si mantengono molto al di sotto degli analoghi valori nazionali, ma che hanno un chiaro trend crescente; questo non significa – come si potrebbe pensare semplicisticamente – che i termolesi sono più longevi degli altri italiani, anche se lo stanno diventando sempre meno.

Il tasso di mortalità dipende solo in minima parte dalla variazione della speranza di vita; quello che conta di più è la composizione per età della popolazione (più sono numerosi gli anziani e più decessi si verificano e viceversa), che – a sua volta – dipende dalla natalità e dai fenomeni di emigrazione o immigrazione.

Dal secondo dopoguerra a Termoli si è registrato un massiccio incremento demografico, particolarmente accentuato negli anni ’70 ed ’80, determinato prevalentemente da fenomeni immigratori.

Le famiglie che si sono trasferite a Termoli erano composte da coppie giovani o di mezza età, con figli piccoli o giovani: la popolazione è stata ringiovanita e la mortalità è scesa di conseguenza.

La curva demografica a Termoli ora si sta appiattendo e fra 7-8 anni dovrebbe tendere a regredire, rimanendo comunque intorno ai 34.000 residenti.

Di conseguenza, nei prossimi 20 anni il tasso di mortalità annuo a Termoli tenderà a salire e andrà anche oltre la media nazionale, quando il numero dei residenti comincerà a decrescere e l’invecchiamento della popolazione sarà più accentuato.

Moltiplicando il trend annuo dei residenti per il trend annuo del tasso di mortalità ogni mille residenti, si ottiene finalmente la stima di 6.847 decessi in totale nei 20 anni dal 2017 al 2036.

La conclusione pratica è che il progetto nasce pesantemente sottodimensionato e che la nuova disponibilità di sepolture sarà esaurita entro i prossimi 12-13 anni.