TERMOLI. Da sabato 14 luglio alle ore 18 Autocom e Investrade uniscono le loro forze in una nuova realtà espositiva in via dei Gelsi, 63 a Termoli. Vendita auto usate e su ordinazione, Km 0, semestrali/aziendali, furgoni e autocarri, per dare la migliore risposta ai desideri della clientela.