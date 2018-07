Sanità, il capo d'accusa di Massimo Romano: non è stato detto ancora tutto

ISERNIA. Sui problemi derivanti dai tagli alla sanità pubblica molisana, da par suo, interviene l'avvocato Massimo Romano, secondo cui

«Non è stato detto (ancora) tutto».

L'ex consigliere regionale sottolinea come «Nel profluvio di dichiarazioni rilasciate da Regione, Neuromed e Asrem dopo la tragedia di Larino, a nessuno di questi è venuto in mente di precisare un “piccolo dettaglio”: il nuovo protocollo d’intesa tra Asrem e Neuromed per le emergenze neurochirurgiche è stato approvato il 17 luglio 2018. Guarda caso, proprio lo stesso giorno della tragedia di Larino.

Perché è stato necessario firmare un nuovo accordo? Perché il precedente, siglato a marzo 2017, aveva la durata di un anno. Dunque era scaduto già da quattro mesi. Circostanza ben nota all’Asrem, alla Regione e al Neuromed, visto che l’accordo l’hanno scritto e firmato loro, e anche perché, qualora si fossero distratti, gliel’ha ricordato il “Forum per la sanità”, denunciandolo sui giornali e facendone oggetto di ricorso al Tar Molise, nel quale sono stati censurati plurimi profili di incongruenza, illogicità, irragionevolezza e illegittimità che hanno inficiato il POS e il Decreto sulle malattie tempodipendenti, lasciti tra i più tremendi del quinquennio di Frattura.

La task force ministeriale ha accertato se il nuovo protocollo tra Asrem e Neuromed del 17 luglio 2018 sia stato siglato prima o dopo la tragedia? Non è un particolare privo di rilevanza, visto che il ‘nuovo’ protocollo, approvato il 17 luglio, ne ha previsto la decorrenza soltanto dal giorno successivo (art. 7.1.), cioè dal 18, il giorno dopo la tragedia. E, fatto ancor più singolare, il ‘vecchio’ protocollo, scaduto a marzo 2018, aveva espressamente “escluso il tacito rinnovo” (art. 7.2.). Dunque, a rigore, il 17 non c’era alcun protocollo che disciplinasse il rapporto tra Neuromed e Asrem, né alcun protocollo istituzionale per la gestione delle emergenze neurochirurgiche.

Ma allora in base a quali regole si è proceduto nei mesi del “vuoto” normativo? E in base a quali protocolli è stato trattato il caso del 47enne di Larino, visto che il 17 luglio era scaduto il ‘vecchio’ ma non c’era ancora il ‘nuovo’?

Davvero strano, allora, che il Direttore della Asrem si sia affrettato a chiarire che il “protocollo” fosse stato rispettato... Quale protocollo, di grazia?

E ancor più singolare che Neuromed abbia scaricato immediatamente la responsabilità sull’Azienda sanitaria per aver inviato il paziente in Puglia, spiegando che nella struttura di Pozzilli i posti erano disponibili, se solo la Asrem avesse chiamato...

Già, perché l’indirizzamento dei pazienti verso Neuromed può avvenire solo in modo “concordato” e nel rispetto dei “criteri di appropriatezza”. Ciò significa che non avendo il Pronto Soccorso per le emergenze, la struttura privata di Pozzilli si riserva di ‘selezionare preventivamente’ i pazienti da trattare (e quelli da rifiutare?).

È tutto chiaro? Oggi la situazione è pressappoco questa: l’intero servizio sanitario pubblico non ha più neanche un solo posto letto di neurochirurgia; il centro di riferimento per le emergenze neurochirurgiche è una struttura privata che si trova a Pozzilli, ossia il posto meno baricentrico dell’intera regione, che per giunta opera solo pazienti “in elezione”, ossia programmati; viceversa, non ci sono ancora gli accordi con gli ospedali di fuori regione che hanno il Pronto Soccorso e la Neurochirurgia e la rete del 118 non è stata minimamente implementata.

Cose che possono capitare, nel silenzio generale, solo in un contesto nel quale la reattività sociale è inesistente, i corpi intermedi letteralmente addormentati, la politica completamente latitante, i meccanismi di controllo oggettivamente non pervenuti, e il più importante imprenditore della sanità privata è anche il più influente esponente politico dei governi regionali, indifferentemente di centrodestra e centrosinistra, che decidono anche le nomine dei vertici dell’azienda sanitaria.

E che sarà mai, in Molise ci siamo abituati mica da oggi. Basta, però, che di fronte all’ennesimo dramma nessuno si permetta di parlare di tragica fatalità.