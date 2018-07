TERMOLI. L’annuale monitoraggio dei nostri mari da parte della Goletta Verde di Legambiente ha interessato anche Termoli, dove sono stati prelevati campioni d’acqua in tre punti, con un esito delle analisi favorevole in un punto e di non balneabilità negli altri due.



Subito dopo, l’Arpa Molise ha emesso un comunicato che ha smentito i risultati forniti da Legambiente, asserendo che anzi la qualità dell’acqua è ovunque nei limiti di legge e in molti punti è addirittura eccellente.

La discrepanza tra i dati forniti da Arpa Molise e da Legambiente è ancora più stridente in quanto, per un puro caso, i prelievi sono stati effettuati da entrambi lo stesso giorno, il 24 luglio.

Io non entrerò in questa polemica, perché, come spiegherò, i rilievi che vengono effettuati – quale che ne sia l’esito - dicono molto poco sulla qualità reale dell’acqua.

I controlli di balneabilità del mare seguono le regole dettate dal decreto dei ministeri della salute e dell’ambiente del 30 marzo 2010.

Secondo il decreto, le analisi devono verificare la presenza soltanto di due fattori inquinanti: gli enterococchi intestinali, che non devono superare la concentrazione di 200 unità per decilitro, e l’escherichia coli, che deve restare sotto le 500 unità per decilitro.

Oltre questi valori scatta il divieto di balneazione.

Per i ministeri della salute e dell’ambiente e per il Governo in generale, il monitoraggio delle acque di balneazione si riduce pertanto al controllo delle sole deiezioni fecali.

Vi sembra sufficiente? Vi sembra serio?

A mare finiscono scarichi di ogni tipo, industriali ed urbani, ed in quelli urbani ormai si trova di tutto, perfino la cocaina.

Se ad esempio una petroliera dovesse perdere il carico, secondo i criteri ministeriali, le acque interessate risulterebbero non inquinate.

Altra stranezza del decreto riguarda dove e come devono essere effettuati i prelievi: i campioni devono essere raccolti a 30 cm sotto il pelo dell’acqua, in un punto profondo non meno di 80 cm e non più di 120 cm.

Si facciano prelievi a 30 cm dalla superficie, ma mi sembra indispensabile che altri prelievi vengano effettuati anche a pelo d’acqua, per il banale motivo che molti inquinanti hanno un peso specifico minore di quello dell’acqua e che quindi galleggiano (non faccio esempi, che lascio alla fantasia del lettore).

La qualità delle acque di Termoli certificata dall’Arpa Molise è quella che risulta da questo tipo di controlli.

È una qualità “legale”, ma non è detto che sia anche reale.

Diamo comunque un’occhiata ad alcuni grafici elaborati partendo dai dati dell’Arpa Molise relativi alle coste termolesi.

Ogni anno l’Arpam effettua prelievi in otto date, la prima intorno alla metà di aprile e l’ultima intorno alla metà di settembre, in 13 punti, nel 2013 e nel 2014, saliti a 14 nel 2015 e poi a 15 dal 2016.

Volendo dare un’idea sintetica dello stato del nostro mare, ho calcolato le medie annue dei valori rilevati in 13 punti (per consentire la confrontabilità delle serie storiche ho escluso i punti aggiunti dopo il 2014) dal 2013 al 2017 (per il 2018 il dato medio annuo evidentemente non è ancora disponibile).

Sia per l’escherichia coli che per gli enterococchi intestinali, la media annua complessiva dei punti di rilevazione mostra valori molto buoni, che oscillano intorno ad un decimo dei valori limite. Ho inserito nei grafici, oltre al dato medio generale, sia il dato migliore che quello peggiore, per dare un’idea dell’intervallo entro il quale si muovono i dati medi.

Il punto di rilevazione peggiore presenta valori medi annui molto alti, che hanno anche superato i limiti di balneabilità nelle rilevazioni effettuate all’inizio di giugno del 2013 ed a fine luglio del 2016.

Oltre a questo punto (che non ritengo opportuno nominare), vi sono altri due punti critici (che parimenti non nomino).

Siccome sono sempre gli stessi, se ne desume che in quei punti convergono reflui fognari abusivi; però nulla è stato fatto per intervenire e sanare queste situazioni.

È inutile rilevare dei dati, se poi finiscono in un cassetto.

Lasciamo ora i complessivamente soddisfacenti dati sull’inquinamento “legale” e passiamo a quello reale.

Purtroppo sugli agenti inquinanti diversi dai due “legali” non esistono dati, quindi è impossibile fare un discorso scientifico, che individui quali sono le sostanze inquinanti presenti, in che concentrazione esse sono disperse nel mare e quale potrebbe essere la loro pericolosità per la salute e l’ambiente in generale.

Siamo costretti dunque a fare un discorso qualitativo, con il solo ausilio dei nostri sensi.

Ordinariamente l’inquinamento del mare di Termoli ce lo segnala già la vista; infatti, osservando la fascia di mare vicina alla riva, essa appare sovente di un colore più chiaro, perché gli inquinanti presenti in superficie la rendono più liscia in conseguenza dell’aumento della tensione superficiale.

Se entriamo in acqua, il tatto ci restituisce una sensazione oleosa ed il palato (un po’ d’acqua si beve sempre) un sapore amarognolo.

In casi estremi, anche l’olfatto dà segnali inquietanti.

Dov’è finito il sapore di sale, sapore di mare?

Ormai a riva l’acqua veramente bella si trova o la mattina presto, quando la brezza di terra ha fatto pulizia, oppure quando spira il garbino, che è vento di sud-ovest e quindi per noi soffia da terra ed allontana le sporcizie.

L’Arpa Molise e l’Amministrazione comunale dovrebbero attivarsi almeno per cominciare ad inquadrare il problema dell’inquinamento del nostro mare.

Si tratta di un’esigenza economica, che riguarda il settore del turismo, ma anche di una esigenza sanitaria, a tutela della popolazione e specialmente dei bambini, che più degli adulti risultano esposti.

Pino D’Erminio