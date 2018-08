La vigilanza di Arpa Molise sullo stato del mare

TERMOLI. Negli ultimi giorni c’è stata una certa “maretta” riguardo alla qualità delle acque di balneazione di Termoli.

Il 1° agosto anche l’Arpa Molise è intervenuta nella querelle, con un comunicato stampa in cui si fanno alcune affermazioni che “obbligano” ad un breve commento.

Arpa Molise rende noto che – oltre ai prelievi finalizzati a rilevare i due fattori spia di inquinamento fecale (enterococchi intestinali ed escherichia coli) – essa svolge altre due campagne di monitoraggio della qualità delle acque marine di superficie, su un ventaglio di fattori molto più ampio.

Sempre a detta dell’Arpa Molise, gli esiti di tali campagne - denominate “Controllo ambientale” (a 500, 3.000 e 6.000 metri dalla costa) e “Progetto strategia marina” (a 6.000, 10.000 e 20.000 metri dalla costa) – dovrebbero essere consultabili sul sito pianiacquemolise.it, dove però, cliccando nel menu “Acque superficiali”, salta fuori la scritta “sito in costruzione”.

Speriamo che questa partizione del sito venga presto attivata e che quei dati possano essere finalmente pubblici; resta il fatto tuttavia che le valutazioni “legali” sulla balneazione tengono conto esclusivamente dell’inquinamento fecale.

Non è certo colpa di Arpa Molise, perché così è prescritto dal DM del 30 marzo 2010, però su queste basi stiamo attenti ad usare disinvoltamente e genericamente espressioni come “mare pulito” o addirittura “mare cristallino”, come ha affermato intemeratamente il sindaco di Termoli.

Anche se non esiste un obbligo di legge in tal senso, per assolvere al suo compito istituzionale, che è quello della protezione dell’ambiente, Arpa Molise dovrebbe monitorare la presenza di altri fattori inquinanti non solo a 500 ed oltre metri dalla riva, ma anche nella fascia a 10-20 da essa, dove sguazzano garruli i bambini e che forzatamente deve essere attraversata da chiunque altro voglia farsi una bella nuotata.