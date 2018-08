«Quel giorno in cui perdemmo l'innocenza»

TERMOLI. A una settimana quasi dall’ultima seduta di Consiglio comunale, tocca a Marcella Stumpo, una delle esponenti più in vista del movimentismo civico termolese, esprimere il suo pensiero rispetto a quanto avvenuto sull’approvazione della variante al Prg, che ha spalancato le porte alla realizzazione del piano di riqualificazione del centro storico.

Certo, manca ancora il sigillo della Regione Molise. Per la Stumpo, venerdì 27 luglio è «il giorno in cui perdemmo l’innocenza». «Ci sono date, nella vita delle persone ma anche in quella dei luoghi e delle comunità, che segnano passaggi senza ritorno; a volte sono pietre miliari che scandiscono passi in avanti, a volte precipizi che ti ributtano indietro di cento anni.

Ecco, la data del consiglio comunale che ha autorizzato la variante di piano regolatore per il progetto Tunnel è appunto una di quelle: non in senso positivo purtroppo, di crescita per la città, come ci hanno ripetuto ossessivamente in questi anni. Quel giorno appartiene, ahimè, alla seconda categoria, e ha battuto i rintocchi (a meno di interventi giudiziari) della perdita dell'innocenza per la nostra città.

Non che siano mancati, se si guarda indietro lungo gli ultimi 30-40 anni, momenti nei quali si é deciso al di sopra dei cittadini, per carità: direi anzi che questa modalità è stata la norma nelle nostre lande; ma prima di tutto allora si parlava molto meno di condivisione delle scelte, di referendum e di partecipazione diretta. Le associazioni civiche li rivendicavano, certo, ma il concetto di sovranità popolare era davvero molto sfumato.

In secondo luogo, le scelte che hanno deciso il destino della nostra città, a partire dall'arrivo degli insediamenti chimici per continuare con gli altri impianti inquinanti e arrivare alla Turbogas, sono sempre state frutto di decisioni politiche partite da molto in alto, raramente dipendenti solo dalla volontà dell'amministrazione comunale. E anche i ripetuti scempi che hanno cementificato Termoli, distrutto il litorale, lottizzato una dopo l'altra le aree destinate a verde pubblico hanno seguito un copione, come dire? più “normale”, nel quale il ruolo dell'amministrazione, pur centrale, era molto meno sbandierato, meno forsennatamente attivo nel promuovere il “cambiamento”

La vicenda del Grande Scempio che sta per abbattersi su di noi è completamente diversa, non fosse altro che per il fatto che ora a disposizione di chi vuole giocare con il bene comune territorio c'è lo strumento scellerato del project financing.

E' grazie a questo istituto che si è potuto di fatto privatizzare un pezzo di città e darlo ad un privato perché ci costruisse negozi, appartamenti e garage. E senza alcuna consultazione, coinvolgimento, partecipazione dei cittadini; a meno che non si voglia tirare di nuovo fuori quello straordinario “dibattito pubblico” pagato dalla ditta proponente.

Quando si calpesta la democrazia fino al punto di rifiutare l'inversione dei punti all'ordine del giorno in discussione, come è stato fatto in Consiglio per fare in modo che il pubblico andasse via, non c'è più speranza. L'approvazione della variante ha ucciso l'innocenza della città: intendo dire che è stato varcato un Rubicone dal quale sarà difficile tornare indietro.

Una volta dimostrato che si può impunemente impedire un referendum consultivo, dichiarare di pubblica utilità un'opera che avvantaggia solo il privato, saltare a piè pari la Valutazione Ambientale Strategica (obbligatoria perfino per i Piani Ambientali Regionali), mettere a rischio i beni comuni paesaggistici, archeologici, storici e di memoria collettiva, scavalcare non si sa come il NO definitivo di un Ministro... cosa può più difendere ciò che è patrimonio di tutti dalla sete di profitto?

Perdita dell'innocenza: c'è un prima e c'è un dopo. E' così nella coscienza umana, ed è così anche per le comunità e per i loro luoghi della memoria e della vita quotidiana.

Come andrà a finire questa storiaccia è ancora presto per dirlo; ciò che però a noi cittadini tocca sin da ora affermare con forza è che non vogliamo più lasciare mano libera a persone che, troppo impegnate evidentemente con il progetto di “riqualificazione”, hanno in questi anni rifiutato la ripubblicizzazione dell'acqua, gestito a modo loro, o meglio non gestito, i problemi del depuratore, taciuto sistematicamente davanti al depotenziamento dell'ospedale, da ultimo minimizzato i risultati delle indagini di Goletta Verde senza neanche chiedersi il perché di certe discrepanze. E l’elenco potrebbe continuare…

A noi cittadini tocca dire ad alta voce che non possiamo e non intendiamo permettere che a tutto sia messo un prezzo. Che ci riprenderemo il diritto di parola e di decisione. E che la città è di chi la vive, non di chi per un tempo limitato si trova ad amministrarla; dimenticando, oltretutto, che secondo Costituzione si amministra tenendo sempre presente, come faro, la tutela dell’interesse collettivo».