«Musica assordante nel borgo antico, non sapevamo se fosse il terremoto»

TERMOLI. Da Tommaso (Rocco) Cappella un campanello d’allarme sulla tolleranza affievolita riguardo la diffusione sonora degli eventi musicali nel borgo antico.

«Questa mattina diverse famiglie abitanti nel Borgo (residenti e vacanzieri) mi hanno contattato (come portavoce del Comitato per il Paese Vecchio) per esortarmi di trovare una soluzione immediata per il rispetto dei "decibel" durante le manifestazioni canore-sonore che si svolgono nel Borgo. Ieri sera si è toccato il parossismo pseudo-musicale in quanto tutti (me compreso) non sapevamo se era il terremoto o meno. Le nostre case tremavano si tremavano. Chiedo quindi, nella speranza che questo messaggio venga letto, un immediato incontro col delegato alla Cultura, o delegato per definire i "decibel" di tolleranza che le persone possono "umanamente" sopportare».