Aggiudicazione anticipata della finanza di progetto relativa al cimitero di Termoli

TERMOLI. Il 9 agosto il responsabile del Settore IV (lavori pubblici) ha indetto la Conferenza di servizi decisoria relativa all’ampliamento del cimitero (comunicazione 42308), convocando la prima riunione per il giorno 11 settembre.

Il 21 agosto il medesimo dirigente ha emanato una determina (n. 1505 registro generale e n. 233 Settore IV) dove, “considerata la necessità improrogabile di far fronte alla richiesta di nuove sepolture altrimenti non effettuabili per gravi carenze di disponibilità di loculi”, aggiudica l’appalto “condizionandone l’esito all’approvazione del progetto definitivo proposto nell’ambito della conferenza di servizi indetta”; dando “atto che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata agli esiti della conferenza di servizi e che lo stesso non costituisce prerequisito ai fini della stipula del contratto.”

Alla suddetta determina la Giunta comunale ha fatto seguire il 23 agosto la delibera n. 202, dove – sussistendo “condizioni di eccezionalità ed urgenza […] di carattere igienico-sanitario e di salute pubblica” – si decide di “dare indirizzo al dirigente del settore IV della possibilità di avvalersi dell’esecuzione parziale in anticipazione delle opere in progetto di finanza, ma coerentemente con le esigenze di mantenimento del suo equilibrio finanziario e limitatamente all’utilizzo delle aree cimiteriali interne alla cinta muraria esistente che sono già nella piena disponibilità del patrimonio pubblico comunale e per le quali non vi sono ragioni di interferenza di soggetti terzi”, con immediata esecutività per motivi di urgenza.

In sintesi, la Giunta – per motivi “di eccezionalità ed urgenza […] di carattere igienico-sanitario e di salute pubblica” – prima ancora che si riunisca la Conferenza di servizi decisoria, ha autorizzato l’esecuzione in finanza di progetto del completamento del cimitero, limitatamente alle opere entro l’attuale cinta muraria.

È ben vero che in materia di igiene e sanità pubblica “sono emesse […] dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa […] al territorio comunale” (legge 833/1978, art. 32, comma 3), che scavalcano l’iter procedimentale ordinario; ma nel nostro caso ci sono diversi aspetti discutibili.

In primo luogo, manca il presupposto della imprevedibilità (contingibilità, nel linguaggio giuridico), in quanto a Termoli la “crisi delle sepolture” è patente già da alcuni anni.

In secondo luogo, non si capisce perché non sia stata emanata una ordinanza del sindaco, ma una delibera di Giunta, approvata tra l’altro in assenza del sindaco stesso.

In terzo luogo, non appare rispettato il principio della proporzionalità e congruità del provvedimento straordinario adottato, rispetto ai motivi imprevedibili ed urgenti che lo giustificano: la Giunta comunale non si è limitata ad affidare a trattativa privata l’edificazione urgente di un numero di loculi necessario a soddisfare l’emergenza, ma ha autorizzato la realizzazione in finanza di progetto del completamento del cimitero esistente, che rappresenta il 47% circa del costo dell’intero progetto (7 milioni di euro sui 15 complessivi).

Pino D'Erminio