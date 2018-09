Grande confusione negli atti per l’ampliamento del cimitero di Termoli

TERMOLI. Il 7 luglio, su questo stesso giornale, ho criticato il progetto di ampliamento del cimitero di Termoli – approvato due giorni dopo in Consiglio comunale - per la scelta di realizzarlo in finanza di progetto e perché fortemente sottodimensionato rispetto all’obiettivo di coprire le esigenze di sepolture dei prossimi 20 anni.



Su questi temi non tornerò; chi lo volesse, può recuperare l’articolo al seguente link: http://www.termolionline.it/news/spalla/735380/parte-male-lampliamento-del-cimitero-di-termoli .

In questo articolo mi occupo degli atti amministrativi avvenuti dal 9 luglio ad oggi, dai quali emerge una incredibile confusione procedimentale.

Il Consiglio comunale del 9 luglio, con la delibera n. 22, all’esito del parere favorevole dell’Asrem, ha approvato l’ampliamento del cimitero, che – recita la delibera - prevede “la deroga della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale ex art. 338 del T.U.L.S. [Testo unico leggi sanitarie] nella misura di 50 metri”, con dichiarazione di immediata esecutività per motivi di urgenza.

Per chiarezza, il parere dell’Asrem – ricevuto dal Comune il 6 giugno, protocollo n. 20106 – è di natura interlocutoria, in quanto esprime un “giudizio favorevole all’ampliamento del cimitero sul fronte proposto (nord-ovest) non rilevando motivazioni ostative all’approvazione da parte del competente organo consiliare comunale, riservandoci di esprimere il parere sanitario di competenza sulla complessiva progettazione definitiva/esecutiva al momento della convocazione della Conferenza di servizi.”

Ma torniamo alla fascia di rispetto cimiteriale, cioè allo spazio libero che deve essere lasciato tra il recinto cimiteriale ed altri fabbricati urbani.

Il TULS (regio decreto n. 1265 del 27/07/1934) disciplina la larghezza della fascia di rispetto all’art. 338; in particolare, al comma 1 la indica in 200 metri, al comma 4 prevede quando e fino a quanto può essere ridotta la larghezza di tale fascia.

L’Amministrazione comunale – richiamando il TULS, art. 338, comma 4 – sostiene che per l’ampliamento del cimitero la fascia di rispetto può essere ridotta fino a 50 metri.

La suddetta delibera di consiglio spiega che la riduzione della fascia è importante “poiché l’ampliamento del cimitero previsto negli elaborati progettuali presentati nell’ambito della finanza di progetto sul lato nord-ovest è di 25 metri dall’attuale muro perimetrale, gli edifici privati verranno a trovarsi ad una distanza di 75 metri dal confine cimiteriale, mentre l’unico fabbricato a distanza inferiore - già esistente al momento dell’imposizione del vincolo - si troverà a poco più di 50 metri dall’ampliamento previsto.”

Di conseguenza, non ci sarebbe necessità di effettuare espropri e demolizioni, che inciderebbero negativamente sui tempi di avvio del cantiere e, più ancora, sui costi dell’ampliamento.

Dove sta la confusione? Sta nel fatto che il comma 4 dell’art. 338 del TULS, nel testo citato in delibera, non esiste più dal 14 novembre 1957, quando è entrata in vigore la legge 983/1957 che (art. 1, comma 1) lo ha riscritto di sana pianta, consentendo la riduzione della fascia di rispetto a 50 metri nei comuni fino a 20.000 abitanti, mentre per i comuni più popolosi – questo è il caso di Termoli - la fascia di rispetto minima è di 100 metri.

L’Amministrazione comunale non solo non si è accorta che la norma è cambiata da quasi 61 anni, ma cita a sostegno anche due sentenze del Consiglio di Stato (949/2016 e 4403/2011), che però non c’entrano nulla, in quanto non trattano affatto del comma 4 dell’art. 338 TULS, ma di due casi di abuso edilizio commessi entro la fascia di rispetto dei 200 metri (comma 1), che si volevano fare passare per interventi di recupero o funzionali su edifici costruiti nella fascia prima dell’entrata in vigore del TULS (comma 7).

A questo punto la Giunta Sbrocca deve decidere se ridimensionare il progetto, limitandolo al completamento entro l’attuale cinta cimiteriale, oppure ripartire da zero con un nuovo progetto, che di necessità dovrà avere nuove basi economico-finanziarie, oltre che tecniche ed amministrative.

La confusione procedimentale non finisce qui.

Il 9 agosto il responsabile del Settore VI (lavori pubblici) ha indetto la Conferenza di servizi decisoria relativa all’ampliamento del cimitero (comunicazione 42308), convocando la prima riunione per il giorno 11 settembre.

Il 21 agosto il medesimo dirigente ha emanato una determina (n. 1505 registro generale e n. 233 Settore IV) dove, “considerata la necessità improrogabile di far fronte alla richiesta di nuove sepolture altrimenti non effettuabili per gravi carenze di disponibilità di loculi”, aggiudica l’appalto “condizionandone l’esito all’approvazione del progetto definitivo proposto nell’ambito della conferenza di servizi indetta”; dando “atto che l’efficacia del presente provvedimento resta subordinata agli esiti della conferenza di servizi e che lo stesso non costituisce prerequisito ai fini della stipula del contratto.”

Alla suddetta determina la Giunta comunale ha fatto seguire il 23 agosto la delibera n. 202, dove – sussistendo “condizioni di eccezionalità ed urgenza […] di carattere igienico-sanitario e di salute pubblica” – si decide di “dare indirizzo al dirigente del settore IV della possibilità di avvalersi dell’esecuzione parziale in anticipazione delle opere in progetto di finanza, ma coerentemente con le esigenze di mantenimento del suo equilibrio finanziario e limitatamente all’utilizzo delle aree cimiteriali interne alla cinta muraria esistente che sono già nella piena disponibilità del patrimonio pubblico comunale e per le quali non vi sono ragioni di interferenza di soggetti terzi”, con immediata esecutività per motivi di urgenza.

In sintesi, la Giunta – per motivi “di eccezionalità ed urgenza […] di carattere igienico-sanitario e di salute pubblica” – prima ancora che si riunisca la Conferenza di servizi decisoria, ha autorizzato l’esecuzione in finanza di progetto del completamento del cimitero, limitatamente alle opere entro l’attuale cinta muraria.

È ben vero che in materia di igiene e sanità pubblica “sono emesse […] dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa […] al territorio comunale” (legge 833/1978, art. 32, comma 3), che scavalcano l’iter procedimentale ordinario; ma nel nostro caso ci sono diversi aspetti discutibili.

In primo luogo, manca il presupposto della imprevedibilità (contingibilità, nel linguaggio giuridico), in quanto a Termoli la “crisi delle sepolture” è patente già da alcuni anni.

In secondo luogo, non si capisce perché non sia stata emanata una ordinanza del sindaco, ma una delibera di Giunta, approvata tra l’altro in assenza del sindaco stesso.

In terzo luogo, non appare rispettato il principio della proporzionalità e congruità del provvedimento straordinario adottato, rispetto ai motivi imprevedibili ed urgenti che lo giustificano: la Giunta comunale non si è limitata ad affidare a trattativa privata l’edificazione urgente di un numero di loculi necessario a soddisfare l’emergenza, ma ha autorizzato la realizzazione in finanza di progetto del completamento del cimitero esistente, che rappresenta il 47% circa del costo dell’intero progetto (7 milioni di euro sui 15 complessivi).

