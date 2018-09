La visione ristretta

TERMOLI. Senza voler sembrare a tutti i costi polemici, però vien da dire che quando si vogliono realizzare le cose di pubblico interesse, qualunque esse siano e in qualunque campo, bisognerebbe avere delle stesse cose e dei loro effetti una visione ampia, bisognerebbe cioè valutare a priori e a “trecentosessanta gradi” le opere da realizzarsi, il loro scopo, la loro utilità, il loro impatto estetico e sociale, e ciò dovrebbe valere non solo e ovviamente per le grandi opere ma anche per quelle più modeste, o apparentemente tali.



Bene dunque, aver voluto rendere onore a uomini di cultura come Gennaro Perrotta e Benito Jacovitti che danno lustro alla nostra città per il solo fatto di esserci nati e per poco tempo vissuti, ma forse meritavano qualcosa in più che essere messi a sedere accovacciati su una piccola panchina di pietra agli angoli di un corso desertificato, con una minuscola targhettina nera indicativa del nome e appiccicata di lato del loro deretano bronzeo che per poterla leggere non solo bisogna genuflettersi, cosa che potrebbe pure avere l'involontario significato dannunziano di imporre al lettore di inchinarsi alla cultura e all'Arte... ma bisogna avere pure le diottrie a buoni livelli o possedere buoni occhiali, altrimenti di quella statua all'ignaro passante e/o turista, rimarrà solo un selfie seduto accanto all'immobilità tipica di un artista di strada, “da mostrare agli amici tornando dal mare...” come recitava una bella canzone del Nostro grande Fred Bongusto.

Forse il Perrotta – tra i più insigni grecisti italiani e non solo, del XX secolo, amico di Benedetto Croce – meritava qualcosa di più, magari una effigie più rappresentativa e meglio collocata, e magari con una illustrazione più accurata della sua figura, e più facilmente accessibile al comune lettore che potrebbe non aver idea di chi sia stato.

Ecco, credo sommessamente, che fino a quando si fanno le cose con una “visione ristretta”, tanto per farle, per di più con l'aggiunta di imperdonabili sviste poi sanate con aggiunte posticce..., bé fino ad allora non credo possiamo tanto facilmente sperare in una vera crescita della Nostra città, sotto ogni punto di vista.

Giuseppe Caruso