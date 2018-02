Berlusconi: “Vinceremo in Molise e in Italia”

TERMOLI. “Vinceremo in Molise e in Italia”. In un video, presentato ieri sera in anteprima a Termoli dalla Coordinatrice regionale di Forza Italia, Silvio Berlusconi tira la volata ai candidati del partito (la stessa Tartaglione, Luciano, Pietracupa e Cavaliere) e chiede ai cittadini di fare la cosa giusta in vista dell'appuntamento del 4 marzo e delle regionali del 22 aprile.

Un Silvio Berlusconi in forma smagliante spiega, in una clip di 5 minuti, i punti salienti del programma di centrodestra (dalle tasse alle pensioni) ed esorta infine gli elettori a dare fiducia a Forza Italia, “l’unico partito in grado di conquistare una maggioranza in parlamento e di dare al Paese un governo stabile e produttivo”.

Il video, che sarà trasmesso sui media, termina con un eloquente “Forza Molise e naturalmente… Forza Italia!”.