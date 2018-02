Facciolla arringa una sala consiliare di Campomarino gremita

CAMPOMARINO. Una serata da grandi numeri quella che l'assessore regionale e candidato all’uninominale alla Camera Facciolla ha messo a segno nel suo tour elettorale che ha fatto tappa a Campomarino. Vittorino Facciolla ha richiamato un numero talmente alto di cittadini e simpatizzanti da rendere la sala consiliare insufficiente per accogliere tutti, tanti infatti sono rimasti fuori nell'atrio. Presentato dal sindaco Gianfranco Cammilleri come un politico importante per il nostro territorio e come punto di riferimento per l'economia agricola del Molise tutto ma soprattutto del territorio agricolo di Campomarino si è detto fiducioso, qualora fosse eletto, del buon lavoro che potrà svolgere come già dimostrato nelle sue passate esperienze amministrative.

Presenti anche l’onorevole Laura Venittelli e il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca. Facciolla nel suo intervento ha parlato esclusivamente al suo programma, di zona economica speciale come occasione irripetibile di rilancio dell'economia per la zona industriale di Termoli e per tutto il Molise grazie alla sua posizione strategica con un area portuale e trasporto ferrato in prossimità che unito alla defiscalizzazione dell'area diventa una zona appetibile per nuovi investimenti industriali, tanti altri i punti toccati, l'investimento sulla banda ultra larga per 40 milioni di euro, l'agricoltura e il piano di sviluppo rurale, le politiche sociali e i servizi ottimizzati grazie agli ambiti territoriali sociali, cinquanta minuti senza interruzione tutti di un fiato parlando di fatti, parlando di proposte e di programma, dove un pubblico attento ed interessato ha ascoltato in assoluto silenzio evidenziando la necessità di un candidato che conosca ogni angolo di questo territorio e che abbia un rapporto diretto con le persone ma soprattutto, facendo un chiaro riferimento al suo slogan, tenace e capace