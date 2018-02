L'intervento dell'onorevole Venittelli sugli oneri di sistema non pagati dell'energia elettrica

TERMOLI. Anche la politica scende in campo contro la ripartizione dei cosiddetti oneri di sistema causati dalle morosità nelle fatture di fornitura dell’energia elettrica.

“E’ assolutamente sbagliato scaricare sui consumatori virtuosi gli oneri di sistema non pagati dagli utenti morosi e dalle società di vendita dell'energia elettrica”.

Lo sostiene l'onorevole dem Laura Venittelli, a proposito della recente delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che rimarca come il concetto di liberalizzazione del mercato elettrico doveva servire per incentivare la concorrenza e quindi prezzi e tariffe più vantaggiose e favorevoli per i consumatori finali, imprese, attività commerciali e famiglie, non per creare questo tipo di storture.

"Poiché stiamo parlando di oneri che sono posti a carico dei clienti elettrici per finanziare, in buona parte, le fonti rinnovabili e che sono versati dai Distributori al Gse, Società pubblica, concordo con le Associazioni dei Consumatori che hanno chiesto all'Autorità correttivi affinché a pagare non siano sempre i cittadini onesti", conclude la parlamentare del Pd Laura Venittelli.