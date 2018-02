«Il lavoro lo dobbiamo governare noi», sulla scheda elettorale tornano Falce e Martello

TERMOLI. Dopo una dozzina d'anni e due elezioni politiche finite fuori... dal Parlamento il simbolo della Falce e Martello torna sulla scheda di Camera e Senato.

Il segretario nazionale del Partito Comunista Marco Rizzo ieri sera a Termoli per sfidare neve e gelo. Quello di una campagna elettorale che secondo lui non mette al centro i lavoratori e la tutela delle fasce deboli, quella parte di società che subisce ineguaglianze inaccettabili. Nei locali che furono dell’ex ufficio Tributi, in municipio, il leader italiano di una sigla così importante, che non presentava più il proprio simbolo alle politiche da ben 12 anni, ossia dal 2006, soppiantato poi da Arcobaleno e Rivoluzione civile, che non sono entrati nemmeno al Parlamento, ha parlato dinanzi ai suoi candidati di Camera e Senato.

«Torna la Falce e il Martello, anche in Molise, alla Camera e al Senato. Era da 12 anni che mancavamo come simbolo alle elezioni politiche. Siamo tornati per ridare fiato, forza e prospettiva ai lavoratori. Sono stati delusi da una sinistra che ha tradito e strizzato l'occhio alle banche, mentre noi vogliamo una società contraria a quella che vaticina l'Ue, non vogliamo la Nato, ma un’Italia socialista, che metta al centro al i lavoratori, per far lavorare tutti, meno e meglio. La ricchezza attuale permetterebbe con l'innovazione tecnologica di dare lavoro a tutti, ma la ricchezza è nelle mani di pochi. Vogliamo costruire gli F 35 o traghetti, fare ospedali o finanziare la guerra? Noi abbiamo le idee chiare».