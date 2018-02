L'onorevole dem Venittelli giovedì in conferenza stampa:“Focus sulle ZES, strumento per il rilancio”

TERMOLI. Prosegue a Termoli il tour di chiusura della campagna elettorale di Laura Venittelli. Domani 1 marzo alle ore 9.00 presso la sede elettorale in Piazza Momento a Termoli l’onorevole Venittelli, candidata al Senato della Repubblica nella circoscrizione proporzionale Molise, terrà una conferenza stampa con focus sulle Zone Economiche Speciali, strumento strategico per il rilancio del Molise appena regolamentato dal Governo Gentiloni.

“Il Molise avrà la sua Zona Economica Speciale. La ZES è uno strumento legislativo fortemente voluto dal Partito Democratico e osteggiato da Lega e M5S. E’ stato ideato per attrarre investitori nazionali e internazionali in solo 8 specifiche zone del Sud Italia, grazie alle importanti agevolazioni che offre alle imprese.

Mi sono battuta in Parlamento per consentire che anche il Molise avesse la sua Zona Economica Speciale. Metteremo così di nuovo in moto lo sviluppo economico del nostro territorio, utilizzando la leva del porto di Termoli e del suo retroporto, grazie alla già infrastrutturata zona industriale della Valle del Biferno.”