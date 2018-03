Si conclude il tour in Basso Molise di Liberi e Uguali, «politica degli abbracci, non di WhatsApp»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Ciascuno di noi liberi la propria coscienza, per riflettere, stare insieme, e tornare alla politica di quella nobiltà che significa non limitarsi a WhatsApp». Nel rivolgersi al decano Mario Totaro, Oreste Campopiano, candidato alla Camera per il maggioritario nella lista Liberi e Uguali, ha voluto lanciare una crociata contro il calpestio delle persone e una battaglia per il vero cambiamento.

Una tappa significativa, per tanti motivi, evocata da quel lontano comizio del 1992 dove da solo parlò nella piazza sguarnita e con la prospettiva invece attuale di una platea nutrita.

Quelle platee nutrite che LeU e Campopiano hanno trovato dappertutto, segno inequivocabile che a sinistra ma non solo c’è voglia di politica vera, non di messaggi digitali e tweet.

La campagna in Basso Molise è stata chiusa ieri a Montenero di Bisaccia, casa politica dell’altro candidato Nicola Palombo, stavolta al proporzionale della Camera, dinanzi all’ennesima sala piena, prima del gran finale a Campobasso.

Incontri a Santa Croce di Magliano, Petacciato, Campomarino, Montecilfone, Ururi, Guglionesi, Portocannone, Larino e Mafalda.

Insomma, come la politica dei vecchi tempi, senza buffet da offrire alla fine, al riparo dal freddo, questo sì, visto l’inverno ancora vivo, che ha impedito la piazza, ma anche contro quel gelo che gli ultimi anni hanno portato tra la politica e i cittadini.