Impegno dem a Petacciato, «Il Molise esiste»

PETACCIATO. Parte dell’opposizione di Petacciato ha le idee chiare per le elezioni del 4 marzo, sostiene tutti i candidati del Pd e vista la storia politica della capogruppo Giuliana Ferrara, anche segretaria federale dem, non poteva che essere così. Mutuato in pieno, scolpendolo persino nella neve, il motto facciolliano “Tenaci e capaci”, poiché l’incontro si è tenuto mentre fuori imperversava una vera bufera, due sere fa. Molti gli intervenuti tra amministratori e cittadini a Petacciato. Un pubblico attento ha ascoltato le parole dei candidati a futuro sindaco del territorio, perché questo andremo ad eleggere il 4 marzo, sia per il maggioritario alla camera che per il senato, un voto dalla forte connotazione territoriale, ce lo dice il legislatore, è così che è strutturato il voto maggioritario.

Il nostro voto alla Camera dei deputati si sommerà a quello di tutti i cittadini della provincia di Campobasso (Molise 2), per eleggere: il candidato capolista della coalizione (uninominale maggioritario) e la sua squadra. Per questo noi abbiamo deciso di affidare il voto a chi conosce il nostro territorio, a chi ne comprende i bisogni e soprattutto a chi ha fatto leva, negli anni, sui suoi punti di forza, sia in essere che in prospettiva. «Noi abbiamo scelto il capolista Vittorio Facciolla ed il suo gruppo: Micaela Fanelli e Carlo Veneziale (proporzionale). Idem per il Senato (collegio unico per tutto il Molise), scegliamo Enrico Colavita (uninominale maggioritario) e Laura Venittelli (proporzionale) – afferma la Ferrara - non cadremo nell’errore di votare un simbolo senza volto, poiché quel volto negato è il simbolo di una programmazione che non c’è, di una conoscenza del territorio che manca.

Certo c’è sempre tempo per imparare, intanto noi oggi parliamo di temi che riguardano il nostro territorio e che lo vedono oggi protagonista, oggi in corsa per il futuro: “Raddoppio ferroviario Termoli –Lesina, Zone Economiche Speciali, Nuova Pac, Molise protagonista dei Pon, Banda Larga”. Il Molise che ESISTE, vota con onestà intellettuale e con onestà di cuore, giacché quello che siamo, mai nessuno potrà togliercelo. Prendo in prestito le parole di un collega: «Vi saluto con l’insegnamento che ci lascia la neve: per essere notati, non c’è bisogno di far rumore». Si può giocare da titolari questa partita Italia 2018, senza slogan rumorosi, con parole forti, ma dette con garbo e con competenza.