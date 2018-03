«Voto di dignità senza padroni»

TERMOLI. Sembra ancora un ragazzo, con quei baffi che ne caratterizzano il volto ormai da sempre. La politica vissuta più per passione che inseguendo ruoli istituzionali, eredità di famiglia, chissà mai da tramandare ancora. Lui è Oreste Campopiano, ha 62 anni e si è messo ancora in gioco in questa campagna elettorale, perché avvertiva il bisogno di lanciare un messaggio di libertà.

Avvocato Campopiano, partendo dalla sua storica identità socialista, dove si colloca l’esperienza di Liberi e Uguali, nel Molise e nel Paese, ma soprattutto, rispetto a quali illiberalità e connivenze scendete in campo e contro quali disuguaglianze?

Liberi e Uguali nasce da diverse esperienze politiche. Tutte le anime della sinistra storica ivi compresa quella socialista ed ambientalista.

Il nostro programma intende superare le evidenti disuguaglianze sociali insistendo in particolare sul diritto al lavoro stabile e garantito e sulle politiche ambientali ad alto moltiplicatore.

Una iniziativa forte, legata a un nome altisonante delle istituzioni, come il presidente del Senato Grasso, già uno dei magistrati più noti, per ottenere quali risultati?

La seconda carica dello Stato si è messo in campo e si sta spendendo nella direzione indicata. I Governi di centrodestra prima e quelli di centrosinistra successivamente, hanno attuato una politica analoga improntata a logiche liberiste, restringendo i diritti e, così, aumentando le disuguaglianze sociali.

A distanza di decenni, torna l’antagonismo tra estremismi e anti-fascismo, solo propaganda oppure la ferita che divise il Paese negli anni di piombo, quale eredità della guerra fredda, non si era rimarginata del tutto?

Gli estremismi di oggi nascono da una profonda delusione del corpo elettorale nei confronti di una classe politica più intesa a tutelare e conservare il potere che a risolvere i problemi del Paese; problemi aggravati da un decennio di recessione economica.

Ricucire il Paese e superare le disuguaglianze riportando la politica alla capacità di ascolto, alla dignità ed al rispetto delle Istituzioni e della gente, questa è la priorità.

Un giudizio sull’attuale classe dirigente che sta per concludere il proprio mandato, sia in Italia che nella nostra regione.

La realtà di confusione e di depressione che si avverte palpabile nella nostra Regione va riferita a precise responsabilità della attuale classe dirigente che, da un lato ha tradito il programma elettorale sottoscritto nel 2013, dall'altro non ha saputo favorire la crescita e l'occupazione.

Lo smantellamento della realtà produttiva e dei servizi pubblici essenziali va ascritto esclusivamente alla politica miope messa in campo dal Governo Frattura in questo quinquennio.

Che succederà il 4 marzo, ma soprattutto dal giorno dopo?

Io credo che con il voto del 4 marzo anche il Molise saprà riscattarsi e darà una decisa sterzata rispetto all'attuale politica.

Se Liberi e Uguali raccoglierà il consenso dei molisani dal giorno dopo sarà nuovamente in campo per contribuire ad un radicale rinnovo della classe dirigente regionale su programmi di rispetto e di garanzia per i diritti dei cittadini.

Entusiasmo e partecipazione, è questo il clima che avete ricevuto nelle vostre manifestazioni sul territorio? Come lo spiega, poiché tutti additavano alla distanza tra politica e cittadini.

E' vero abbiamo trovato dappertutto entusiasmo e partecipazione ma anche tanta delusione e rabbia. La distanza tra politica e cittadini, come ho già detto, va colmata non con le vane promesse ma con la concretezza di programmi fattibili e credibili.

Faccio appello al Molise affinché il 4 marzo ci dia la forza di proseguire il cammino nella direzione proposta perché maggiore sarà il consenso più forte e più rapido sarà il cambiamento del quale vogliamo essere interpreti per una società finalmente più giusta, più libera e più uguale.

Un voto di dignità per non avere più padroni.