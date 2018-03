Toma: «Uno degli obiettivi primari è il rilancio dell’agricoltura»

CAMPOBASSO. Il candidato del centrodestra Donato Toma sfoglia il suo programma giorno dopo giorno, stavolta l’attenzione è rivolta al settore agricolo, tra i più in fermento anche nelle fasi pre-elettorali.

«Uno degli obiettivi primari del nostro programma è il rilancio dell’agricoltura. In Molise è ancora possibile reperire prodotti genuini e di alta qualità, pertanto è nostro dovere sostenere la competitività delle aziende agricole e agroalimentari, investire nella formazione, nell’innovazione, nella ricerca e nel trasferimento tecnologico. Va anche promossa la sostenibilità ambientale ed il corretto uso delle risorse (acqua, terra e suolo), preservare la qualità dei prodotti, che deve restare la scelta strategica ed il punto fermo della nostra agricoltura. Occorre diffondere l’eccellenza dei nostri prodotti in un mondo che chiede sempre più tipicità e merci made in Italy. In altri termini, è indispensabile che la politica si faccia carico di erogare sostegni economici - anche semplificando le procedure di accesso ai finanziamenti nazionali ed europei - nonché di promuovere il brand territoriale e reperire nuovi sbocchi sui mercati nazionali ed internazionali per la collocazione dei nostri prodotti agricoli e loro derivati.

È necessario, inoltre, procedere alla rivisitazione del Piano agricolo regionale e lavorare a una nuova legge regionale di riordino dei Consorzi di Bonifica.

Molte e articolate sono le che azioni che intendiamo mettere in campo: ripiano delle passività aziendali; ripristino dei prestiti agli operatori a tassi agevolati come pure dei servizi di assistenza per gli allevatori e le produzioni vegetali; agevolazioni per il rinnovo di macchine tecnologicamente innovative;sviluppo di impianti di trasformazione nei luoghi di produzione; incentivazione alle colture biologiche e officinali e agli allevamenti innovativi;riattivazione dei servizi primari in campagna; sostegno all’agriturismo, agri-camping, aree ricreative e agri-picnic lacuali; agevolazioni per la costruzione e la ristrutturazione di edifici produttivi e abitativi per gli addetti all’agricoltura».