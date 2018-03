Pierluigi Lepore lascia Forza Italia e aderisce a Fratelli d’Italia

LARINO. Un po' è un ritorno al passato (o al futuro) quello di Pierluigi Lepore, prima dirigente di Msi, An e Pdl, quindi di Forza Italia. Lascia il partito azzurro, aderendo a Fratelli d'Italia.

«Le ultime elezioni politiche e soprattutto il mancato coinvolgimento nella scelta dei candidati hanno evidenziato una gestione di Forza Italia sul territorio lontana dagli iscritti e priva di un progetto politico coerente con la mia idea di partecipazione e con i miei valori di riferimento.

E' anche questo motivo ad aver accelerato la mia decisione – condivisa con gli amici che mi sono vicini politicamente – di lasciare Forza Italia e di aderire con rinnovato entusiasmo a Fratelli d'Italia, un partito che si pone nella continuità ideale con i valori politici che da sempre mi appartengono, un partito nel quale ritrovo amici con cui negli anni ho condiviso percorsi, progetti, battaglie politiche.

Ho già avuto modo di incontrarmi e confrontarmi con i vertici locali e nazionali di Fratelli d'Italia e mi sono da subito messo a disposizione con la certezza di poter dare il mio contributo alla crescitadel Partito.

Sono certo che i tanti neo eletti di Fratelli d'Italia in Parlamento sapranno, anche in questa difficile fase politica, portare avanti con coerenza e tenacia i nostri programmi in difesa dei cittadini e della famiglia, in nome della sicurezza delle nostre città, contro la criminalità e l'immigrazione clandestina, per una tassazione più bassa ed equa, per il rilancio del Made in Italy e dell'occupazione.

Allo stesso modo sono sicuro che Fratelli d'Italia potrà dare il suo contributo di idee, programmi ed uomini alla vittoria del Centro Destra e di Donato Toma in Molise, per un rilancio della nostra Regione che passi per la difesa dell'autonomia regionale, per la lotta agli sprechi, per il rafforzamento e miglioramento della Sanità regionale, per il rilancio dell'occupazione e per un grande piano della viabilità regionale che tolga dall'isolamento le aree interne combattendo lo spopolamento, rilanciando l'economia e tutelando l'identità dei nostri paesi.

Per questo con entusiasmo, insieme ai tanti amici che hanno condiviso con me questa importante riflessione e decisione, ho aderito a Fratelli d'Italia garantendo al Partito, al suo coordinatore regionale, Filoteo Di Sandro ed ai candidati alle prossime elezioni, il mio fattivo e totale impegno.