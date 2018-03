Veneziale: «La stagione dei tagli è finita. Ora lavoro e sanità»

CAMPOBASSO. Su il sipario: Carlo Veneziale, l’uomo che ha riunito il centrosinistra “costringendo” al dietrofront Paolo Frattura e Roberto Ruta, si presenta. Il candidato governatore va dritto al sodo senza troppi preamboli, sottolineando le priorità programmatiche e la sua visione del futuro, non lesinando, al contempo, sonore “strigliate” al centrodestra e ai 5 Stelle.

“Oggi inizia una nuova storia – dice fiducioso in conferenza stampa – Il Molise siamo noi e possiamo vincere le nuove sfide di questa terra in un solo modo: insieme, guardando avanti, per una regione migliore”.

Parola d’ordine: redistribuire. “La stagione dei tagli è finita e non tornerà più. La regione è tornata a crescere, anche grazie al mio la voro di assessore, ma ora dobbiamo fare di più. Ora occorre redistribuire. D’ora in avanti la Regione dovrà sostenere, lavoro, giovani, imprese e ceto medio: tutti quelli che sono rimasti indietro dopo la crisi. Il centrosinistra ha perso la capacità di parlare a quel pezzo di elettorato – ha continuato Veneziale - ma il centrosinistra è soprattutto degli ultimi, di chi è rimasto indietro, dei più umili, dei più fragili”.

Dopo i sacrifici e la “cinghia stretta”, però, è tempo di invertire la rotta:

“Le politiche di rigore andavano fatte, perché il centrodestra ci ha lasciato un’eredità difficile a causa di una gestione sciagurata, che aveva ridotto questa regione in macerie. Ma non è con i tagli che dobbiamo proseguire: noi dobbiamo redistribuire, sostenere sempre più lavoro, giovani, chi soffre la globalizzazione”.

Idee chiare, per Veneziale, anche sulle priorità programmatiche:

“Lavoro, imprese, cittadini, viabilità, una pubblica amministrazione più efficiente, ma soprattutto una Sanità pubblica di qualità. I tagli, purtroppo, li abbiamo subiti e non imposti, ma ora non ce ne saranno più: oggi abbiamo la possibilità di investire su una Sanità pubblica di qualità. Serve un Molise di innovazione, per i giovani, per le imprese e per le famiglie. Serve una regione che sia centro nevralgico di lavoro e infrastrutture. Questa è la mia agenda, , dettata non da un programma scritto all’interno di una stanza, ma dalle esigenze della gente”.

Non mancano, poi, bordate ai diretti concorrenti nella corsa a Palazzo d’Aimmo, con riferimenti pronunciati anche sulle recenti dinamiche politiche nazionali:

“I molisani sono stanchi dei videocrati, della politica improvvisata sui blog, delle promesse non mantenute. Sono stanchi di Berlusconi, di Grillo che prometteva il cambiamento e invece stringe accordi con il Cavaliere per dividersi il potere, con la benedizione di Salvini, che in quell’agglomerato politico dirige i giochi. Ho deciso di dimettermi da assessore in carica, anche per questo – ha specificato - perché non faccio campagna elettorale con i finanziamenti pubblici o con i paracadute del proporzionale; non mi appartiene, non ne ho bisogno. Io ci metto la faccia, sono un candidato forte, indipendente, libero: libero di dire che i grillini sono un bluff, non un partito della gente ma la società provata di Casaleggio, e che il centrodestra ci ha ridotto in macerie”.

“Ma i molisani – continua Veneziale - sono stanchi anche delle correnti di un centrosinistra diviso. Il centrosinistra deve essere unito, costruito sull’impegno di gente seria, che ci crede, che ci mette il cuore. Ed è per questo che perché io mi candido, perché la politica è un avventura collettiva, un popolo che si mette in movimento e diventa protagonista del suo destino. Io sono qui per rappresentare tutto questo”.

L’investitura ufficiale a candidato governatore è arrivata dopo settimane convulse di incertezza e faide interne, anche grazie a “illustri” dietrofront, quali quelli del presidente uscente Paolo di Laura Frattura e del leader di Molise 2.0, Roberto Ruta:

“Sono riuscito a unire il centrosinistra e ringrazio tutti coloro che mi sostengono per superare difficoltà e divisioni. Ringrazio chi ha compiuto un gesto generoso, per fare tutti insieme passi in avanti. Quello che mi sta e ci deve stare a cuore adesso - conclude Veneziale è l’Italia, il Molise, il futuro dei nostri figli”.

Poi l’appello all’elettorato: “Non dovete fidarvi di me, perché io metterò voi cittadini al centro. Sostenetemi e siate con me. Perché io sono e sarò il terminale dei bisogni, dei sogni, delle speranze. Servono i cittadini, un movimento di popolo per una politica migliore. Dobbiamo lanciare un movimento collettivo, che ci renderà protagonisti insieme. Ho il Molise nel cuore e i cittadini al mio fianco: insieme faremo una campagna elettorale in mezzo alla gente, consumeremo le suole. Perché abbiamo la voglia di fare, la voglia di osare. La voglia di cambiare e migliorarci. Insieme possiamo. Se uno sogna da solo è un sogno. Se sogniamo insieme è l’inizio di una nuova realtà”.