Molise 2.0, Ruta: “Con Veneziale nuova era del centrosinistra e della Regione”

CAMPOBASSO. Inizia con una voce flebile, Roberto Ruta. Una voce commossa, a tratti interrotta da un dolore celato a fatica: “Un abbraccio fortissimo all’amico Antonio Di Lallo, gli abbiamo voluto bene e continueremo a volergliene”. Poche parole; sentite, piene, profonde.



Poi, il ricordo lascia spazio alla realtà; a quella del centrosinistra molisano, per l’esattezza. Riflettori puntati, naturalmente, sul candidato governatore Carlo Veneziale:

“Quelle di Carlo sono le scelte che aspettavamo venissero enunciate e indicate - ha spiegato Ruta - Ora abbiano l’unità e la forza per spiccare il volo: le nostre ali sono i valori del centrosinistra”.

Le priorità e le rotte tracciate ieri dal nuovo leader della coalizione, pronta a inaugurare ormai la fase del post-Frattura, trovano il frontman di Molise 2.0 pienamente d’accordo:

“Ieri Carlo ha indicato due cose: l’inizio di una nuova storia e l’esigenza di concentrare l’attenzione sulla sanità, quale diritto istituzionalmente protetto, forte e di qualità e sull’emergenza lavoro-reddito. In questo senso la priorità è ridare dignità alle persone e al loro percorso, attraverso il riconoscimento di quel diritto di cittadinanza che sta in capo a tutti i cittadini. Tutto questo - ha concluso il senatore uscente - restituisce senso a ciò che abbiamo fatto. Ho consegnato a Veneziale le priorità programmatiche dell’assemblea dei 1000 e lui le ha fatte proprie”.

Il centrosinistra targato Veneziale sembra aver dato nuova linfa alla coalizione, dunque, e battezzare cosi quella discontinuità a lungo invocata da Molise 2.0:

“Inizia una nuova storia - ha detto Ruta - L’unità raggiunta e le scelte indicate sono il carburante necessario per spiccare il volo. Ulivo 2.0 nasce per voltare pagina, ma anche per unire e aprire una nuova fase nel centrosinistra, all’insegna della discontinuità. Siamo arrivati al fotofinish, vero, ma non è dipeso da noi. Questa è la vittoria che volevamo raggiungere”.

Sul candidato governatore, Carlo Veneziale:

“Al di là della sua esperienza e della sua coerenza politiche, caratterizzate da una lunga ed esclusiva appartenenza al centrosinistra, credo che Carlo abbia tre caratteristiche fondamentali: onestà, trasparenza e grande competenza. Ma oltre a questo - ha aggiunto Ruta - vorrei sottolineare il suo tratto personale: la straordinaria mitezza e la gran determinazione. Veneziale ha dei valori che lo possono porre davvero alla guida del centrosinistra e della Regione Molise: io sono felice di camminare per strada con lui - ha concluso il leader di Molise 2.0 - e credo che questa sia la soluzione utile a cambiare il destino di questa terra, a dare forza e speranza ai giovani e a chi vuole rimanere qui”.

L’unità della coalizione e la convergenza su un nome condiviso, capace di mettere insieme le varie anime del raggruppamento sono arrivate solo alla fine, dopo settimane di trattative, strappi, dietrofront e schermaglie:

“Veneziale rispecchia i valori che volevamo vedere espressi con Molise 2.0 e tutto ciò che l’assemblea del 1000 ha sostenuto. Andare divisi - ha continuato Roberto Ruta - avrebbe significato la condanna a un ruolo marginale per il centrosinistra, ad una sconfitta. Era necessario mettere insieme un po’ di forze e di persone, anche per evitare la dispersione dei voti: con così tante liste era inevitabile, anche perché si poteva palesare il rischio di non arrivare al quoziente. Oggi invece abbiamo un campo largo, con scelte ampie. Ci erano stati proposti dei nomi, tra cui quello di Facciolla, ma non eravamo d’accordo. Poi ci siamo ritrovati tutti su Veneziale”.

Sul suo “passo indietro”:

“Personalmente ho rinunciato a due candidature: a quella delle politiche, per non smentire il percorso già intrapreso, e quella delle regionali, per permettere al centrosinistra di avere gambe forti e in grado di andare lontano. Fare la campagna elettorale per Carlo Veneziale è oggi motivo di orgoglio”.

Alla competizione del prossimo 22 aprile, i molisani troveranno sulla scheda elettorale quattro nomi, quattro personalità cui affidare la guida del Molise. L’appello di Ruta, in questo senso, è chiaro:

“Oggi il centrosinistra è concorrenziale, ha le sue priorità. Chiedo ai molisani di individuare prima il candidato presidente e di conseguenza i consiglieri. La candidatura di Carlo Veneziale ha tre grandi qualità: onestà, trasparenza e professionalità. Ha tutte le carte in regola per guidare la nostra regione”.

Cotugno, leader di “Orgoglio Molise” ha riconosciuto al governatore uscente, Paolo di Laura Frattura, di aver rimesso in sesto i conti della Regione: “Ha riordinato un bilancio vicino al dissesto - ha concluso Ruta - Ma è finita l’epoca dei tagli. Ora spazio a una politica espansiva e di investimenti”.