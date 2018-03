Regionali, Greco (M5S): “Il vento è cambiato”

CAMPOBASSO. Mostra fiducia Andrea Greco, candidato governatore del MoVimento5Stelle, in vista delle prossime elezioni regionali.

“Decidetevi a non servire più, ed eccovi liberi”, tuona il consulente giuridico.

“È da questa formula etica che possiamo ripartire - spiega Greco - per riconsegnare ai molisani la loro terra, la nostra regione. Sono anni che viviamo in un pantano metapolitico. La politica è andata oltre i suoi compiti e in un crescendo di onnipotenza ha occupato i gangli istituzionali del Molise, depredandolo di tutte le sue ricchezze naturali e umane”.

Il grillino, inquadra la classe politica regionale - - in tutti i suoi avvicendamenti, da quelli più recenti a quelli più datati - come principale causa dei disagi attuali:

“Un territorio crivellato dall’avidità miope di una classe dirigente che ha avuto come unico obiettivo la propria sfarzosa sopravvivenza, con costi altissimi per la nostra comunità. E non ci riferiamo solo a quelli economici, seppur drammatici, ma alla cristallizzazione di un modus operandi feudale, dove il ricatto lavorativo e professionale, il cinico clientelismo, le spregevoli dinastie politiche soffocano qualsiasi crescita culturale e politica. Hanno cercato in tutti i modi di trasformare questa nostra terra in un deserto con ogni sorta di errori e misfatti - aggiunge il candidato governatore- imprese arrischiate, occasioni mancate, sprechi e miserevoli leggerezze, costringendo la nostra generazione, la mia generazione, a fuggire. Ma la loro ignoranza politica e, anche storica, non ha fatto i conti con la resilienza dei molisani. Le ultime elezioni politiche hanno dimostrato che non siamo più solo indignati, ma pronti per cambiare finalmente il futuro di questa regione”.

Sulle prossime elezioni:

“Non temiamo le truppe cammellate che corrono a supporto dei vicerè di turno, infatti i re hanno pilatescamente già abdicato. Dalla nostra parte abbiamo la forza di un’idea totalmente antitetica alla loro, fondata su concetti quali legalità, riduzione dei costi della politica, lotta alla corruzione, trasparenza e partecipazione di tutti i cittadini molisani alle politiche che interessano il territorio, etica e giustizia. Se i molisani ce ne daranno l’opportunità è esattamente questo che vogliamo incarnare: l’amore e l’abnegazione verso questi principi che devono muovere l’azione politica e amministrativa di tutti noi, che vogliamo servire i cittadini, e non servirci di loro”.

Il Movimento 5 Stelle è dunque pronto alla competizione elettorale e anche a guidare la Regione Molise:

“Siamo pronti, che abbiamo le idee chiare e che abbiamo trascorso gli ultimi 7 anni a prepararci per questo evento, la grande rivoluzione culturaleche porterà finalmente questa terra ad essere libera.Vogliamo restituire la Regione ai cittadini e poter attuare tutte le proposte che non hanno voluto approvare in questi anni, ripartendo dai costi della macchina politica: il punto zero. Dobbiamo parlare di tutela della sanità pubblica che non significa avversare i privati, ma evitare che la sanità privata si sostituisca a quella pubblica”.

Tra gli altri temi principali posti al centro del programma:

“Dobbiamo tutelare i cittadini e i dipendenti del trasporto pubblico locale, che per troppo tempo sono stati umiliati.

Dobbiamo tutelare le aree interne, costrette ad un isolamento di fatto per le condizioni terribili in cui è ridotta la viabilità.

Dobbiamo tutelare i comparti produttivi come agricoltura, turismo, cultura, mettendo al centro una programmazione europea utilizzata non solo a ridosso delle scadenze elettorali ma in maniera attenta e sulla base delle esigenze reali dei territori e delle pubbliche amministrazioni”.