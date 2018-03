Veneziale alla presentazione della lista Leu: “Archiviamo una stagione in negativo”

CAMPOBASSO. La loro ambizione è quella di rappresentare il mondo del lavoro, i giovani e stare vicini agli ultimi. Nel corso della presentazione della lista di Liberi e Uguali, oggi a Campobasso, il candidato presidente Carlo Veneziale ha assicurato che il Molise dovrà cambiare passo, e chi andrà al governo della Regione avrà soprattutto il compito di pensare agli ultimi.

Un programma, quello illustrato da Veneziale, che vuole partire da una redistribuzione della ricchezza e lasciarsi alle spalle una stagione in negativo. Di tutto questo appare consapevole, visto che parla di stagione nuova e di lasciarsi alle spalle un periodo nero.

“Il tema dei temi – ha sottolineato – è il lavoro. Abbiamo cercato di mantenere il contatto con i lavoratori attraverso la concertazione”. E promette: “L’impegno è di dare maggiori risorse nel contesto di una ripresa produttiva”.

Anche le aziende, in sofferenza negli ultimi anni, si aspettano dal prossimo governo regionale una politica che possa invertire quel circolo vizioso di cui sono state vittime.

Veneziale tocca anche temi come le infrastrutture e la sanità. Quest’ultimo altro punto dolente della regione: nel Molise i servizi sanitari sono stati ridotti al lumicino e ammalarsi significa in pratica non poter essere curati al meglio. Tanto che l’aspirante presidente della Regione sostiene di voler rilanciare la sanità, soprattutto pubblica.

“Ci diamo sei mesi di tempo - promette - per concertare una nuova sanità, soprattutto pubblica. Dopo sei mesi ci sarà un altro triennio di programmazione”. Insomma, il prossimo quinquennio dovrà invertire, a detta degli esponenti di Liberi e Uguali, una rotta avversa per la regione, nel contesto di una situazione economica del Paese migliorata.

A introdurre la lista il segretario di Sinistra Italiana, Vincenzo Notarangelo, il quale ha parlato di alcune problematiche come le frane (ed è noto come il Molise sia una terra per l'ottanta per cento franosa), ma anche di abolizione di tasse universitarie, promessa alquanto ambiziosa.

Una lista, quella di Liberi e Uguali, che ha al suo interno circa il cinquanta per cento di donne.