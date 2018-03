Regionali, Veneziale “rispedisce” Salvini al nord

CAMPOBASSO. “Salvini chi?”. Il candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale non ha digerito la visita in Molise del leader della Lega Matteo Salvini e soprattutto il suo intervento sulla sanità. Si rivolge a lui direttamente per invitarlo a tornarsene al Nord.

“Con che faccia, Salvini, vieni a dire che riapri gli ospedali in Molise, se sono stati chiusi perché tu hai mandato i soldi al nord e li hai tolti al Sud? Se nell’ultimo sciagurato governo di Berlusconi, Tremonti utilizzava i soldi per il sud - i Fas - come bancomat per il nord? Se avete voi - Lega e Forza Italia - ridotto la spesa ordinaria a sud per le Regioni e per i Comuni. Spesa che al Nord è il doppio in proporzione rispetto alla popolazione e in Molise alla metà?”.



«Ma con che faccia - continua Veneziale, rivolgendosi al leade del “Carroccio” - parli di “aprire gli ospedali”, caro Salvini, se tu ce li hai chiusi? Se nel tuo governo degli incubi che vuoi fare con Berlusconi e Di Maio - la Lega Grilluscona - io, Berlusconi o il mio fruttivendolo pagheremmo tutti le stesse tasse grazie alla tua sciagurata idea di flat tax? Pensata contro il sud? Sì, la sanità qui è un problema, perché il centrodestra molisano l’ha distrutta. Il centrosinistra l’ha risanata e, da domani, noi la faremo veleggiare. Una sanità pubblica di qualità per tutti. Per garantire i diritti costituzionali incomprimibili alla salute che voi avete cercato di smantellare. Caro Salvini, hai fatto gli interessi del nord. Tornatene là a fare campagna elettorale»