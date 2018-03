Toma incontra candidati e amministratori: lo sviluppo tra Tirreno e Adriatico

TERMOLI. Il candidato Governatore del centrodestra Donato Toma assieme ai candidati locali delle liste a supporto del presidente della giunta regionale designato da Forza Italia e dagli altri partiti di coalizione. Incontro ospitato ieri pomeriggio nella saletta di minoranza al primo piano del municipio di Termoli. Ad aprire la manifestazione politica il capogruppo azzurro Francesco Roberti, affiancato da Annibale Ciarniello. Roberti ha espresso fiducia per questa campagna elettorale, «ma è una battaglia difficile soprattutto a Termoli, dove la crisi si fa sentire, imprenditori e artigiani in questo malcontento votano 5 stelle, ma dobbiamo fare un miracolo economico perché Termoli ha bisogno di rinascere». Roberti ha anche dichiarato che una città come quella adriatica deve fare da volano dell’intera regione e riconquistare uno storico elettorale di centrodestra. Accanto a Toma i candidati Luciano Paduano, Ruggiero Romanazzi, Patrizia Parente e Rita Colaci.

Il candidato Governatore ha sottolineato come Termoli sia un centro meraviglioso che va pubblicizzato, «i balneatori devono pensare a coalizzarsi e debbono avere il supporto della Regione, poiché finora hanno fatto da soli. abbiamo il nucleo industriale ridotto ai minimi termini, le imprese si sono ridotte al lumicino e abbiamo la necessità di riportare qui le aziende, rafforzare la rete ferroviaria e dotare il territorio di infrastrutture, per collegare anche il versante tirrenico. Sul tunnel, invece, credo che un progetto di riqualificazione così importante deve essere sottoposto alla popolazione di Termoli, che deve avere prima di tutto la conoscenza di quello che è il progetto e devono essere chiamati al referendum». Toma si è mostrato persino spavaldo. «Di nostri competitor per la verità ne vedo pochi, vedo molti ologrammi e idee senza gambe, noi abbiamo buone gambe sappiamo camminare, correre e arrampicarci e sappiamo radicare le idee attraverso le gambe».