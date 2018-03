Ruta su Molise 2.0: “Scommessa coraggiosa per guidare il cambiamento”

CAMPOBASSO. L’orizzonte è lì, attorno alla linea tracciata da Carlo Veneziale. Un orizzonte finalmente visibile, chiaro, condiviso, dopo la confusione e qualche battibecco interno di troppo. Un orizzonte cui guarda con fiducia anche Molise 2.0, che ha presentato oggi la lista per le prossime regionali:

“Nessun uscente tra i nostri nomi - ha detto Roberto Ruta - segno di una volontà di rinnovamento ben evidente. Sono orgoglioso di questa squadra, è una scommessa coraggiosa: nessun professionista della politica, nessun conflitto d’interessi, ma persone con un’enorme passione. Non ci saranno guerre per conquistare poltrone, bensì gente che con determinazione e impegno vuole accompagnare il cambiamento”.

A “benedire” la lista elettorale di Molise 2.0 anche il candidato governatore del centrosinistra, Carlo Veneziale:

“Sono orgoglioso di questa squadra - ha detto Veneziale - orgoglioso di avere voi in una squadra fatta per governare il Molise nei prossimi cinque anni. Per governarlo bene. Per governarlo meglio. Insieme, possiamo farlo. Dobbiamo farlo. Perché questa è una squadra di chi crede veramente che fare politica significhi occuparsi del bene comune”.

“La politica - ha detto il frontman del centrosinistra regionale - al servizio ai cittadini. Una politica fatta di persone normali, persone per bene, persone come noi, di gente con il cuore grande. Quando vedo i vostri volti, i vostri occhi, vedo la passione di chi ci crede, di chi vuole il Molise migliore e il meglio del Molise. Esattamente quello che voglio io per la mia regione. Per questo, oggi siamo una storia nuova”.

Non manca qualche “bordata” ai principali antagonisti politici:

“Siamo una storia nuova perché siamo l'unica coalizione fatta di gente vera e onesta che ci mette il cuore - ha concluso Veneziale - Altro che MoVimento 5 Stelle. Un Partito senza democrazia interna. Il bluff di Lega e 5 Stelle è ormai chiaro a tutti, vogliono fare qui quello che stanno tentando di fare nel governo nazionale”.

“Oggi noi dobbiamo rappresentare quel grande salto in avanti che il Molise ci chiede - ha chiuso il candidato governatore- Un salto fatto di nuove e concrete politiche attive del lavoro, fatto di investimenti di qualità che significano più sanità pubblica, più cultura, più lavoro, più inclusione sociale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Campobasso, Antonio Battista:

“Parlando con assessori e consiglieri comunali, ho confidato di non vedere l’ora di tuffarmi in questa campagna elettorale a sostegno di Molise 2.0 e di Carlo Veneziale. Mi lega a lui la condivisione di una lunga esperienza storica e politica e avrà tutto il mio supporto”.

Intenti e progetti condividi anche da Luigi D’Orsi, leader di “Centro Democratico”:

“Abbiamo sempre sostenuto il centrosinistra: al Comune, con il sindaco, alle politiche e ora alle regionali. Siamo convinti di questa unità, nata all’insegna della discontinuità”.