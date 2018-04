Regionali, Testamento (M5S): "20 contro 200, ma non siamo soli"

Isernia - "Si sono schierati in 10 liste contro una. 200 candidati contro 20 ma i molisani, che sono intelligenti, faranno le proprie valutazioni". Lo scrive su Facebook la deputata del Movimento 5 Stelle, Rosa Alba Testamento, in riferimento alle elezioni regionali in Molise del prossimo 22 aprile. "Votare l'amico o il parente che, magari ingenuamente, si è prestato ai loro giochi di potere - prosegue l'appello della parlamentare grillina - sicuramente non servirà a farlo eleggere e nemmeno a fargli ottenere chissà cosa e anzi proprio se gli volete bene, proprio se volete aiutarlo veramente lo farete solo mettendolo in condizione di poter accedere ai propri diritti cambiando il sistema di potere della nostra regione e lo farete sostenendo il M5s".

"Siamo 20 con una sola lista, un solo simbolo quello del Movimento cinque stelle ma noi non siamo soli perché abbiamo dalla nostra tutti i molisani che vogliono un riscatto, che vogliono riprendersi ciò che gli appartiene, i propri diritti e la propria dignità. Noi - conclude Testamento - non facciamo giochi di potere per la poltrona e nessuna "transumanza" ma siamo dalla vostra parte con chiarezza, trasparenza e un programma che presenteremo dettagliatamente in questi giorni.