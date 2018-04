​Regionali, ecco il Pd: «Entusiasmo e competenza i nostri valori»

CAMPOBASSO. I tempi delle frizioni e dei dissidi interni sembrano ormai acqua passata. C’è Micaela Fanelli, segretario dimissionario Dem, ci sono Frattura e Facciolla, c’è Laura Venittelli: tutti a sostegno del candidato governatore Veneziale. Parola d’ordine: unità.



Il Pd ha presentato questa mattina la squadra che competerà all’appuntamento elettorale del prossimo 22 aprile: amministratori locali, new entry e personalità professionali di livello per reagire e risollevarsi dopo il pesante ‘schiaffo’ delle politiche.

“Con questa lista abbiamo deciso di valorizzare l’elemento squadra - ha spiegato Micaela Fanelli - e di coinvolgere il mondo della società civile e delle professioni, in un elenco composto di un equilibrio totale tra candidati uomini e ‘quote rosa’. C’è una rappresentanza completa di tutto il territorio- ha aggiunto il segretario regionale Pd - dalle città alle aree interne e sono orgogliosa che questa squadra rappresenti il Partito Democratico”.

“In questo momento così delicato, che vedrà il 21 aprile inaugurare una nuova fase congressuale per il partito - ha detto la Fanelli - abbiamo chiesto al presidente Fattura di starci vicino, così come vicino ci saranno i vertici nazionali e così come noi saremo vicini alla gente in questa campagna elettorale”.

Accanto alla Fanelli il candidato governatore, Carlo Veneziale: “Sono orgoglioso, felice e carico di entusiasmo. Il Pd si pone come fulcro di aggregazione del centrosinistra. Il confronto con cittadini e candidati - ha detto Veneziale - mi da una grande spinta emozionale e la consapevolezza di un rinnovato slancio verso il futuro. Abbiamo esperienza, competenza e conoscenze per fare proposte concrete ai cittadini e un’assoluta percezione dei loro bisogni e delle questioni più importanti per loro. Siamo pronti al confronto, con serenità”.

Nessun cenno, dunque, a quel tema della discontinuità tanto dibattuto in precedenza.

É stato invece il presidente uscente, Paolo Di Laura Frattura, a specificare come la vera discontinuità sia stata rappresentata proprio dal lavoro svolto nell’ultimo governo regionale, che con “decisioni difficili” è riuscito a garantire “cento milioni di investimenti, fisici e tecnologici” da spendere nella Sanità. Frattura ha inoltre fatto appello alla ritrovata unità del centrosinistra: “Auspico che possa essere il valore aggiunto riconosciuto dai cittadini”.

Stessa linea per Antonio Battista, sindaco di Campobasso: “Sono orgoglioso di far parte del Pd e del centrosinistra, un partito organizzato e aperto al dialogo. Abbiamo proposte serie e valide che ora dobbiamo portare tra la gente è spiegare alla comunità, perché noi non siamo ‘produttori di slogan’ - ha detto il primo cittadino- Abbiamo scatenato una grande forza unitaria e su questo dobbiamo puntare per portare rinnovamento in Consiglio regionale”.