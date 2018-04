Unione per il Molise: "Passione, competenza e lealtà al servizio del centrosinistra"

CAMPOBASSO. Dieci uomini e dieci donne, consiglieri regionali uscenti e persone della società civile. Il candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale ha presentato la squadra “Unione per il Molise”. “Conosciamo le istanze dei molisani – ha detto – e sappiamo di avere gli strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini, siamo pronti per un nuovo quinquennio, in primo piano ci sarà il lavoro, la sanità pubblica di qualità e le infrastrutture”. Il consigliere uscente Salvatore Ciocca ha colto l’occasione per inviare un messaggio, neanche tanto subliminare, a chi ha preferito un’altra coalizione. “Siamo depurati da vigliacchi, traditori e voltagabbana, in questo progetto abbiamo ritrovato la passione, il nemico politico non ci fa paura”. Sicurezza e salvaguardia dell’ambiente sono invece i temi su cui ha posto l’accento il consigliere uscente Cristiano Di Pietro che ha voluto rivolgere un ringraziamento al Governatore Paolo di Laura Frattura per il lavoro svolto soprattutto nel campo della sanità mettendo in ordine i conti e la finanza “creativa” del passato. Tutti, nei loro interventi, hanno rimarcato l’importanza dell’unità del centrosinistra e il ruolo chiave del leader. “Sono fiero e orgoglioso di essere candidato in questa lista e ringrazio Veneziale - ha detto Nico Ioffredi, anche lui consigliere regionale uscente – non è facile salire su una nave quando è in difficoltà ma lui non si è tirato indietro, per noi la parola d’ordine è lealtà”.