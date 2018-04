Regionali, Fratelli d’Italia presenta i suoi candidati

CAMPOBASSO. A sostegno di Donato Toma, alle prossime regionali, ci sarà anche Fratelli d’Italia. A presentarne la lista, insieme a Filoteo Di Sandro, il senatore Marco Marsilio ed il coordinatore provinciale Costanzo della Porta:

“Chi ci sceglie, chi vota per noi - ha detto Della Porta - sa che siamo la destra, la destra di una coalizione di centrodestra. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro e abbiamo una squadra di persone per bene che vogliono impegnarsi con passione per il Molise”.

“Spesso il Molise viene messo in secondo piano, a livello politico, rispetto alle altre realtà regionali - ha detto Filoteo Di Sandro- ma noi siamo un partito ben organizzato e ben rappresentato e apporteremo il nostro contributo anche stavolta”.

Sul candidato governatore Toma, il capolista di FdI è chiaro: “È un amico, una persona per bene, un professionista ineccepibile, che sono sicuro saprà rappresentarci. A lui chiedo - ha concluso Di Sandro- di stare vicino alle famiglie molisane, specie a quelle che soffrono e che sono più bisognose”.

Di sostegno agli ultimi, ai più poveri e a chi soffre la crisi ha parlato anche Luciano Paduano, membro dell’assemblea nazionale del partito, che ha posto l’accento sulla questione dell’emergenza abitativa e sulla necessità di tutelare le famiglie residenti in abitazioni popolari dagli sfratti, attraverso un ripensamento delle politiche dello Iacp e un dialogo maggiormente produttivo con i Comuni

Presente anche Giovancarmine Mancini di “Alleanza per il futuro”:

“Il nuovo siamo noi - ha detto Mancini - vogliamo voltare pagina, rivoluzionare le sorti di questa regione e dare un avvenire migliore al nostro Molise. Al candidato governatore Toma chiedo di rappresentare tutta la comunità del centrodestra”.