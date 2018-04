Al Sottovento l'incontro di Patrizia Parente e Donato Toma

TERMOLI. Un invito rivolto ai giovani di Termoli. L'ha formulato Patrizia Parente, candidata nella lista di Orgoglio Molise a sostegno del candidato presidente della giunta regionale del Molise di centrodestra Donato Toma. «Vi aspetto con entusiasmo domenica, 8 Aprile, dalle ore 16 alle ore 18 presso il "Sottovento" (Porto Turistico), per presentarVi il nostro candidato presidente Donato Roma; e illustrarVi il nostro ambizioso programma, consapevoli delle difficoltà concrete in cui versa la nostra regione, ma certi che nell'Unione di intenti le soluzioni si possono trovare. Venite a conoscerci, risponderemo alle vostre domande e soprattutto ascolteremo le proposte e le esigenze di ciascuno. Non mancate».