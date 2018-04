Bagno di folla alla convention elettorale del sindaco di Montenero Nicola Travaglini

MONTENERO DI BISACCIA. Una sala consiliare stracolma, gremita in ogni ordine di posti. Tanta la gente in piedi anche in fondo e ai lati della sala stessa, con molte altre persone che non sono riuscite ad entrare e sono state costrette a restare all'esterno, a ridosso della porta d'ingresso, pur di ascoltare il programma del sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini in corsa alle prossime elezioni regionali nelle file del centrodestra, con la lista dell'Udc.

Diversi gli amministratori comunali, provenienti anche dalla vicina Petacciato, da Mafalda, Tavenna e anche da San Salvo, che hanno risposto all'appello di Travaglini a presenziare all'evento di presentazione della candidatura del primo cittadino montenerese. Presente all'incontro anche il candidato presidente per la colazione di Centrodestra, Donato Toma.

Dopo il caloroso intervento introduttivo dell'avvocato Domenico Porfido, assessore comunale e amico di vecchia data di Travaglini e dopo la presentazione di tre candidate dell'Udc, Federica Capodaglio di Petacciato, Giulia Di Pietro di Termoli e Paola Sacchetti di Mafalda, c'è stato l'intervento di Donato Toma, che ha ripercorso i temi fondamentali della campagna elettorale del centrodestra, infrastrutture e viabilità in primis, ma anche agroalimentare ed altro ancora.

Subito dopo è stata la volta di Nicola Travaglini. Il sindaco di Montenero di Bisaccia ha ringraziato e abbracciato idealmente le tantissime persone intervenute, ricordando di non aver mai visto una sala così piena e una dimostrazione d'affetto così commovente. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i relatori che lo hanno preceduto, per le belle parole espresse nei suoi confronti, esprimendo inoltre gratitudine nei confronti della sua Amministrazione comunale, con la quale ha condiviso la candidatura.

«Un ringraziamento particolare va a Teresio Di Pietro - ha poi detto Travaglini - il segretario regionale del partito con cui sono candidato, un partito con cui mi ritrovo per gli ideali che porta avanti, tra i quali quello della famiglia, che io metto al primo posto. La famiglia è la base della società - ha continuato Travaglini -e tante buone famiglie fanno una buona società».

Il primo cittadino ha poi elogiato Toma: «Donato è una rivelazione nel vero senso della parola. Lo conoscevo di nome, ma non lo conoscevo personalmente: è un tornado! E ritengo che lui sia proprio la persona che serve oggi a capo di questa Regione».

Travaglini è poi passato ad analizzare le ragioni della sua candidatura: «La mia è una candidatura che parte da lontano, è una candidatura ragionata e condivisa innanzitutto con i miei colleghi amministratori di Montenero, ma è anche una candidatura condivisa con gli amici e con i colleghi amministratori di altri paesi, che io ringrazio di cuore per la grande manifestazione d'affetto e di approvazione che mi hanno dato. Noi oggi abbiamo trovato una compattezza unica, una compattezza che forse non c'era mai stata a questi livelli, una condivisione di intenti e su ciò che vogliamo fare in futuro.

La mia candidatura con l'Udc e col centrodestra non è arriva a caso: io non mi vergogno di aver dialogato con tutti per rappresentare gli interessi del Comune di Montenero di Bisaccia e di questo territorio, e lo rifarei mille volte, nel rispetto dei miei concittadini e nel rispetto di quella fiducia che loro mi hanno accordato. Ma su questo aspetto bisogna distinguere l'appartenenza dai rapporti istituzionali, perché io per questo territorio, in qualità di sindaco, avevo ed ho il dovere di andare a parlare con qualunque interlocutore, a prescindere dalla tessera di partito».

E riferendosi al candidato presidente Toma, il primo cittadino montenerese ha poi affermato: «Donato, il nostro futuro è lavorare sulle infrastrutture, sulle strade; è creare sviluppo per i nostri figli e dire loro di studiare, di prepararsi e di fare tutto ciò che è necessario per essere competitivi un domani, perché non si può creare sviluppo parlando invece del reddito di cittadinanza», lanciando così una piccola stoccata agli avversari politici. E a questo proposito ha aggiunto: «Noi preferiamo parlare alla testa e al cuore della gente, non alla loro pancia».

Altro tema caldo toccato da Travaglini è stato quello della Sanità: «Io penso che la Sanità vincente sia la Sanità pubblica fatta sul territorio: serve cioè la vicinanza al cittadino, avendo cura di programmare le scelte insieme con gli operatori settore e con i medici in particolare, i quali sono profondi conoscitori delle esigenze dei cittadini. Al fianco della Sanità pubblica, però, dico si alla Sanità privata, se fatta di eccellenze; la cosa essenziale è quella di parlare di diritto alla salute: se un cittadino ha necessità, non gli importa molto se essa è pubblica o privata convenzionata, l'importante è che funzioni».

Anche la questione della viabilità ha avuto un'attenzione particolare: «Montenero è un comune importante sotto tanti punti di vista. Abbiamo una viabilità su cui ho fatto delle battaglie che non hanno portato ancora ad un esito positivo, con una strada principale chiusa da un anno mezzo e un’altra da un anno e tre quarti. Non possiamo parlare di sviluppo turistico, industriale o di agroalimentare, se non mettiamo a posto la nostra viabilità. Questo l’ho detto anche in altre sedi, ma purtroppo non ho trovato un riscontro. Ritengo che su questo tema ci sia bisogno di interventi straordinari e che assumano carattere di priorità».

Travaglini ha poi parlato dell'importanza di guardare anche oltre i propri confini regionali, creando sinergie con il vicino comune abruzzese di San Salvo: «Noi abbiamo messo in campo un'ipotesi progettuale che punta ad un collegamento tra la Marina di Montenero e quella di San Salvo, che io ti sottoporrò non appena insediati; è una cosa vitale per il nostro turismo, perché parliamo di un percorso ciclabile e pedonale».

Il candidato montenerese dell'Udc ha poi fatto un resoconto dell'attività amministrativa che lo ha visto protagonista, in qualità di sindaco, negli ultimi otto anni, snocciolando numeri e opere realizzate o in fase di realizzazione, per un importo totale di circa 17 milioni di euro: «Seppur in un momento difficile ha detto Travaglini - noi qualcosa l'abbiamo fatta. Abbiamo cominciato con la ristrutturazione del mercato coperto, abbiamo ristrutturato il palazzetto dello sport, tutte e tre le scuole, i due parchi giochi per i bambini; abbiamo realizzato il prolungamento della passeggiata a mare, i marciapiedi e la pubblica illuminazione su tutta via Argentieri; abbiamo ampliato la rete fognaria per un importo di 2.300.000 euro. Abbiamo realizzato diversi lavori sul dissesto idrogeologico e ricordo, per tutti, quello della zona grotte; abbiamo riacquisito al patrimonio comunale la Torre di Montebello e sono in corso di ristrutturazione gli immobili ex Arsiam, sempre a Montebello. Grazie a quell'evento epocale del Giro d'Italia, sono stati realizzati lavori sulle strade principali per 400.000 euro; Stiamo realizzando in questo periodo opere preso la zona commerciale per un importo di 1.200.000 euro; abbiamo recuperato dei vecchi mutui con cui abbiamo dato seguito ai lavori su quasi tutte le strade interpoderali. E poi c'è la battaglia enorme fatta per avere una variante all'acquedotto molisano centrale, sul quale sono ricominciati i lavori e a breve, lo speriamo tutti, dovrebbero consentire di avere in questa zona l'acqua di sorgente. Abbiamo aumentato i servizi per il Sociale; siamo in attesa dell'inizio dei lavori già appaltati per una passeggiata panoramica, che potrà essere realizzata una volta risolto il problema della frana presente in quella zona; c'è un adeguamento del depuratore comunale; il rifacimento dei campi da tennis già appaltati e il lavoro allo stadio comunale, per un importo totale di 1.050.000 euro.

Certo, lo dico in tutta umiltà, si poteva fare meglio e si poteva fare di più. Ma da questo, a dire che non abbiamo fatto niente, ce ne passa».

Travaglini ha concluso il suo intervento guardando negli occhi tutti i partecipanti al suo evento elettorale, dicendo: «Ogni vostro schiaffo, ogni vostra pacca sulla mia spalla mi ha lasciato qualcosa dentro, ed è questa l’energia che io conservo in me. Io sono convinto che tutti assieme abbiamo la possibilità di far ripartire la nostra regione e di rappresentare finalmente questo territorio nella maniera dovuta. Questo può succedere il 22 aprile: dateci la possibilità di dimostrare al Molise che ci può essere un'altra storia, con Donato Toma presidente. Oltre alle candidate qui presenti, se ritenete che io posso rappresentare questo territorio, datemi la vostra fiducia e sono convinto che non vi deluderò. Grazie».

Un lungo applauso ha sottolineato la condivisione dei presenti con la disamina illustrata dal canidato Nicola Travaglini.