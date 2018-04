Venittelli, Veneziale e il caffè democratico a Termoli

TERMOLI. Secondo il candidato Governatore del Molise di centrosinistra e Pd, Carlo Veneziale, il vento sta cambiando sul territorio dopo il 4 marzo.

Insomma, il 22 aprile alle urne l'esito delle regionali non è affatto scontato e per questo si stanno promuovendo incontri sul territorio, come quello di stamani al bar 'La Rotonda' di via Firenze a Termoli.

Promotrice la presidente dell'assemblea regionale dem Laura Venittelli, che ha raggruppato una buona fetta di dirigenti locali, ma anche semplici attivisti e cittadini al cospetto del presidente della giunta regionale designato del centrosinistra.

«Questo fine settimana è dedicato a incontrare i cittadini della costa che ha una vocazione industriale e turistica marcata, saremo sabato e domenica per stringere le mani e guardare negli occhi i cittadini condividendo con loro l’idea di governo di cinque anni che abbiamo per questa regione e soprattutto per ricevere da loro indicazioni e suggerimenti», il verbo di Veneziale.