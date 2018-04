CAMPOBASSO. Antonio Tajani, la carica più alta in Europa, arriva Campobasso e infiamma i forzisti che sostengono il candidato presidente del centrodestra Donato Toma. Il presidente del Parlamento europeo non ha dubbi e con la fermezza tipica di chi sa agire e parlare da leader ha esordito: “Siamo noi che possiamo dare un futuro all’Italia e al Molise, solo noi siamo in grado di dare credibilità all’Italia sul piano internazionale, senza Forza Italia non c’è Governo, senza Forza Italia il Governo non può rassicurare i mercati”.

Accolto dai principali esponenti di Forza Italia, Tajani ha subito puntato il dito contro i pentastellati. “Il grillismo non è una soluzione, quando sento parlare di reddito di cittadinanza mi vengono i brividi, i giovani non vogliono l’elemosina ma lavoro”.

Che la partita, in Molise, si giochi esclusivamente tra centrodestra e Cinque Stelle è evidente sia per l’eurodeputato Aldo Patriciello, che per la responsabile molisana di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

“L’Italia ci guarda, diamoci da fare”, l’onorevole Patriciello ha incalzato la folta platea di forzisti e, rivolgendosi ai venti candidati, li ha esortati a convincere gli elettori. “Andate casa per casa, quartiere per quartiere, spiegate il programma, chiedete il voto, ci giochiamo una partita possibile”.

Nella lista di Forza Italia che sostiene Toma ci sono nomi noti come i consiglieri regionali uscenti Nicola Cavaliere e Nico Romagnuolo, c’è Michele Di Bartolomeo figlio dell’ex sindaco “Big Gino” e c’è Massimiliano Scarabeo tanto criticato per essere passato dall’attuale maggioranza di Governo guidata da Frattura alla candidatura con Forza Italia. “Tanta polemica – ha precisato Tartaglione nel presentare i candidati – ma , in realtà, si tratta solo di un rientro”.

Lo slogan di Toma è #perbene. “Un uomo che non ha ombre – ha precisato Tartaglione - cosa che non si può dire di tutti, non c’è partita per il centrosinistra, la sfida è tra centrodestra e Cinque Stelle, è dura ma ce la possiamo fare”.

Approfittando della presenza di Tajani, Toma ha evidenziato l’importanza dello strumento europeo. “Verrò da te a Bruxelles – ha detto al presidente del parlamento europeo con tono confidenziale – e chiederò finanziamenti per mettere a punto dei progetti in grado di ridare dignità al popolo molisano”.

Tajani ha accolto la proposta ribadendo la necessità di mettere il Molise nelle condizioni di poter utilizzare i fondi europei per la crescita dell’economia. “Serve un fondo per il Molise e in generale per tutto il Meridione - ha spiegato Tajani – solo così sarà possibile creare una rete digitale, posti di lavoro, realizzare grandi infrastrutture per far crescere il numero di turisti e valorizzare il territorio; Forza Italia e tutta la coalizione di centrodestra è coesa e compatta, sicuramente – ha concluso Tajani– vincerà e riuscirà a governare il Molise”.