CasaPound Molise porta il leader nazionale a Campomarino: nostre le uniche idee nuove

CAMPOMARINO. CasaPound Molise non arretra di un millimetro, anzi avanza, cercando di recuperare territorio in una regione che appena 5 settimane fa ha dato fiducia al Gratta & Vinci del Movimento 5 Stelle.

Non usa mezzi termini il leader nazionale Simone Di Stefano, che ha debuttato sulla costa a sostegno del candidato Governatore Agostino Di Giacomo.

L’incontro ha avuto luogo nella mattinata di ieri, primo di una serie di impegni nel Molise, per radicare l’idea che solo attraverso proposte nuove che inquadrino l’emergenza lavoro si possa uscire dalla crisi e dal tunnel in cui il Paese è piombato.

Immigrazione e sicurezza altri temi cari a CasaPound. Per Di Stefano l’occasione del 22 aprile è consolidare e ampliare il consenso ottenuto in precedenza, anche alla luce della fase di stallo della politica istituzionale italiana in cui siamo.

Una proposta sociale quella di CasaPound, che assieme al lavoro vuole valorizzare anche le specificità locali, per un’agricoltura di qualità e redditizia, nonché una promozione turistica che faccia da volano alle imprese del settore.

Una location, quella di Campomarino, che si presta a tutto questo e rappresenta un po’ il laboratorio di una lista che mette insieme persone qualificate, come l’albergatore Lino Vileno.