Patrizia Parente: rilanciamo il turismo attraverso giovani e donne:

TERMOLI. Tenacia, coerenza e voglia di fare, unite a un entusiasmo che solo le donne sanno profondere. E' questo il mix vincente di Patrizia Parente, da 18 anni tra le imprenditrici balneari più apprezzate sulla costa Nord di Termoli (assieme al marito Saverio Fraraccio) e una origine sannita che le dà forza e coraggio.

Quel coraggio che ieri l'ha vista organizzare al Sottovento assieme al candidato governatore del centrodestra Donato Toma un incontro coi giovani in uno splendido pomeriggio.

Un modo innovativo, fuori dai classici schemi, per dire quello che si pensa e che soprattutto si vuole fare, per i giovani e per le donne. Per la città e il litorale, per far decollare il turismo. Con Orgoglio Molise, la lista che la vede candidata al fianco di Toma.

La Parente intravede una Regione amica, vicina alle speranze e alle prospettive delle nuove generazioni, che sproni e faccia da 'garante' per così dire, rispetto a iniziative che diano respiro, ricchezza e promozione del territorio, anche per eludere uno dei maggiori problemi, l'accesso al credito.

Una ventata nuova, da parte di chi ha saggiato sulla propria esperienza la capacità di dare accoglienza e mirando a risolvere uno dei vulnus dell'attuale offerta turistica: la penuria di posti letto.