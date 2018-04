Greco: "Dobbiamo migliorare le condizioni di contesto per una maggiore competitività delle imprese"

"In Molise ci sono circa 35 mila piccole e medie imprese che rappresentano la vera forza trainante della regione. Per troppo tempo, però, sono state lasciate sole e questo non deve più accadere.

Dobbiamo migliorare le condizioni di contesto per una maggiore competitività delle imprese e mettere a loro disposizione strumenti efficaci.

Dovremo definire una programmazione di misure di sostegno alle imprese che consenta di presentare progetti di sviluppo per periodi prolungati e non in periodi limitati e concentrati, e favorire lo sviluppo di centri di formazione per managerialità che siano in grado di garantire alle imprese di attingere ad un bacino di competenze utili alla crescita delle proprie attività economiche.

Le imprese hanno bisogno di maggiore copertura finanziaria per poter migliorare la propria capacità di penetrazione del mercato, soprattutto a livello internazionale. A questo, aggiungeremo la copertura della banda ultra-larga a tutto il territorio regionale, anche mediante la creazione di partnership con soggetti privati.

Dobbiamo inoltre migliorare il sistema dei trasporti della regione, in modo da garantire una maggiore competitività delle imprese e la possibilità di creazione di centri logistici di raccordo all’interno del territorio nazionale e trans-europeo.

Presteremo grande attenzione al mondo dei Venture Capitalist (soggetti specializzati nel finanziamento di imprese con forti potenzialità di sviluppo e con forti margini di redditività), con la creazione di un contenitore che sia in grado di mettere in contatto aziende che dimostrano potenziali di sviluppo notevoli, con soggetti in grado di accelerare il processo di crescita delle imprese molisane.

Dobbiamo, finalmente, garantire alle imprese una maggiore semplificazione normativa legata ai rapporti tra esse e gli enti pubblici, e creare una cabina di regia che sia in grado di identificare, in tempo reale (grazie anche alle banche dati esistenti sul mercato), gli andamenti delle imprese molisane e prevenire eventuali situazioni di crisi.

Le piccole e medie imprese sono il motore del Molise, e in noi troveranno sempre un governo aperto al confronto e alla collaborazione. Per lo sviluppo del territorio e per il bene della collettività".