"Abbiamo a cuore la solidarietà e vogliamo dare attenzione alle fasce più vulnerabili della società"

Abbiamo a cuore la solidarietà e vogliamo che venga declinata attraverso un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della società molisana, partendo da coloro che devono fare i conti con svantaggi di tipo economico, ma soprattutto fisico.

Anche nel Molise si registra un fenomeno analogo a quanto accade su scala nazionale, vale a dire l’aumento del numero di famiglie a basso reddito a fronte di una diminuzione di quelle ad alto reddito e questo ci induce a ripensare a forme di welfare più incisive di cui la Regione Molise possa farsi carico.

Ma ciò che più drammatico è la situazione di molti nostri corregionali che sono affetti da forme di disabilità. Lo Stato assegna a costoro, anche a quelli che hanno avuto riconosciuto un grado di invalidità del cento per cento, un assegno mensile pari a 279 euro, una somma del tutto insufficiente, soprattutto quando si è soli o se si versa in difficili condizioni economiche.

Nel settore delle politiche socio-sanitarie, va completamente rivista ed implementata la normativa

sulla “non autosufficienza”, predisponendo servizi diurni e notturni destinati a persone con disabilità grave e gravissima. Oltre ai soggetti pubblici cui è affidata la gestione di tali servizi, reputiamo utile il ricorso a soggetti del terzo settore, associazioni, cooperative sociali, fondazioni, enti religiosi, con i quali stipulare apposite convenzioni. Crediamo molto nell’assistenza domiciliare, in quanto, da un lato, vengono abbattuti i costi che deriverebbero dal ricovero in strutture socio-sanitarie, dall’altro, viene data alla persona non autosufficiente l’opportunità di non essere privata del contesto familiare e dei suoi affetti.

Pensiamo anche a nuove forme di sostegno alla normale attività domestica mediante un servizio di consegna domiciliare di farmaci ed alimentari a persone impossibilitate a provvedervi autonomamente.

Siamo convinti che alle istituzioni politiche spetti sì il compito di assicurare alla nostra regione crescita economica e prosperità, ma anche il dovere di promuovere le varie forme di solidarietà. E la vera solidarietà, per noi, sta nel riuscire a rafforzare la coesione sociale e favorire la creazione di autentici e forti legami, che porti tutti a non sentirsi soli, ma parte di una comunità, presente e attenta ai bisogni di ognuno. Vogliamo restituire a ciascun molisano la dignità che merita.